Ένα απλό gadget που θα συνδέσει τον υπολογιστή του σπιτιού σας στο δίκτυο Wi-Fi 7

Ο TP-Link BE6500 Wi-Fi 7 High Gain Wireless USB Adapter είναι ένα tri band dongle σχεδιασμένο για να φέρει τις επιδόσεις Wi-Fi 7 σε desktop και laptops που δεν υποστηρίζουν το νέο πρότυπο, με έμφαση σε ταχύτητα, σταθερότητα και ευκολία εγκατάστασης. Αποτελεί λύση «plug and play» για gaming, streaming και απαιτητική τηλεργασία, ειδικά σε περιβάλλοντα με πολλά ασύρματα δίκτυα.



Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο BE6500 είναι tri band Wi-Fi 7 adapter με υποστήριξη ζωνών 2,4 GHz, 5 GHz και 6 GHz, προσφέροντας θεωρητικές ταχύτητες έως 2.882 Mbps στα 6 GHz, 2.882 Mbps στα 5 GHz και 688 Mbps στα 2,4 GHz. Υποστηρίζει όλα τα βασικά πρότυπα (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), επιτρέποντας συμβατότητα προς τα πίσω με παλαιότερα routers, αλλά και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ενός Wi-Fi 7 router όπου είναι διαθέσιμο.

Η σύνδεση στον υπολογιστή γίνεται μέσω USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), προσφέροντας έως και 10 φορές υψηλότερο bandwidth σε σχέση με USB 2.0, ώστε να μην «φρενάρει» τις ασύρματες ταχύτητες. Ο προσαρμογέας συνοδεύεται από προεγκατεστημένο driver, ώστε να λειτουργεί άμεσα σε υπολογιστές με Windows 10 και Windows 11 χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή λήψη λογισμικού.



Κάλυψη και σταθερότητα σήματος

Η συσκευή διαθέτει δύο εξωτερικές κεραίες, σχεδιασμένες για καλύτερο σήμα και εμβέλεια σε μεγάλους χώρους ή σε σπίτια με εμπόδια. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία Beamforming, ο adapter «στοχεύει» το σήμα προς το router, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και μειώνοντας τα αποσυνδέσεις σε δύσκολα σημεία του σπιτιού. Το Wi-Fi 7 εισάγει Multi Link Operation (MLO), επιτρέποντας στη συσκευή να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλές ζώνες για εξισορρόπηση φορτίου και χαμηλότερη χρονοκαθυστέρηση, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε online gaming και real time εφαρμογές. Επιπλέον, η υποστήριξη OFDMA, MU MIMO και Multi RU βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης όταν υπάρχουν πολλές συνδεδεμένες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.



Ασφάλεια και συμβατότητα

Σε επίπεδο ασφάλειας, ο BE6500 υποστηρίζει WEP, WPA/WPA2/WPA3 και τα αντίστοιχα προφίλ PSK, προσφέροντας προστασία για παλιότερα και νεότερα δίκτυα με έμφαση στο σύγχρονο πρωτόκολλο WPA3. Είναι πιστοποιημένος με CE, FCC και RoHS, ενώ η TP Link δίνει τρία χρόνια εγγύηση για τη συσκευή. Το παρεχόμενο καλώδιο επέκτασης 1,2 m επιτρέπει καλύτερη τοποθέτηση του adapter στο γραφείο για βέλτιστο σήμα, αντί να «κρύβεται» πίσω από τον πύργο του PC.

Το TP-Link BE6500 στοχεύει κυρίως σε gamers, power users και επαγγελματίες που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις ταχύτητες και το χαμηλό latency του Wi Fi 7 σε υπάρχοντα συστήματα χωρίς αναβάθμιση εσωτερικής κάρτας. Είναι επίσης μια πρακτική λύση για laptops χωρίς υποστήριξη 6 GHz ή για περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η ενσύρματη σύνδεση. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το προϊόν στο επίσημο site της TP-Link.