Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) ενέκρινε την Τετάρτη στη SpaceX του Έλον Μασκ την ανάπτυξη 1 εκατομμυρίου δορυφόρων, οι οποίοι θα υποστηρίζουν κέντρα δεδομένων στο Διάστημα. Πρόκειται για έναν στόλο που θα ξεπερνούσε κατά πολύ το σύνολο των ενεργών δορυφόρων που βρίσκονται σήμερα σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Η FCC ανακοίνωσε ότι εγκρίνει τον αστερισμό δορυφόρων Starmind της SpaceX, με στόχο να συμβάλει στην κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Το Starlink της SpaceX πρωτοστάτησε στην εποχή των μεγάλων δορυφορικών δικτύων, γνωστών ως μεγα-αστερισμοί (megaconstellations), ενώ ανταγωνιστές, όπως η Amazon και κινεζικοί φορείς εκμετάλλευσης δορυφόρων, αναπτύσσουν αντίστοιχα συστήματα.

Ωστόσο, η τοποθέτηση δορυφόρων σε τροχιά σε τέτοια κλίμακα, όπως προβλέπει το σχέδιο Starmind, θα οδηγήσει αυτή την τάση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, εντείνοντας τις ανησυχίες των επιστημόνων σχετικά με τα διαστημικά απορρίμματα, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την αλλοίωση του νυχτερινού ουρανού, σύμφωνα με το Reuters.

Τι θα σημαίνει για το περιβάλλον

Οι επιστήμονες και οι ρυθμιστικές αρχές διαφωνούν σχετικά με το μέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει το Starmind, καθώς και σχετικά με το πόσα μπορούν να είναι γνωστά προτού οι δορυφόροι, καθένας από τους οποίους θα έχει άνοιγμα πτερύγων 75 μέτρων (246 ποδιών), αρχίσουν να επιχειρούν στο Διάστημα.

Σε πρόσφατη μελέτη, ερευνητές του University College London εκτίμησαν ότι ένα εκατομμύριο δορυφόροι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εκπομπές από τις εκτοξεύσεις και τις επανεισόδους στην ατμόσφαιρα κατά περίπου 70 έως 150 φορές σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Όπως ανέφεραν, οι εκπομπές που θα προκύψουν ενδέχεται να επηρεάσουν το όζον, το κλίμα και την ποιότητα του αέρα, ενώ η αίτηση της SpaceX δεν περιείχε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πλήρη αξιολόγηση αυτών των κινδύνων.

Η FCC, ωστόσο, υποστήριξε ότι τα ζητήματα αυτά βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό εκτός της αρμοδιότητάς της.

«Πιθανές ανησυχίες σχετικά με τις εκπομπές από τις εκτοξεύσεις πυραύλων και τις επακόλουθες επιπτώσεις τους στο ανθρώπινο περιβάλλον, ως έμμεση συνέπεια του συστήματος Starmind, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή.

Παράλληλα, απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τους δορυφόρους που καίγονται κατά την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα, χαρακτηρίζοντάς τες ανεπαρκώς τεκμηριωμένες.

«Άλλες ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα από την καύση των δορυφόρων κατά την επανείσοδό τους, παραμένουν υποθετικές και δεν υποστηρίζονται από τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί», ανέφερε η FCC.

Θα αυξηθούν τα διαστημικά απορρίμματα;

Σχεδόν σίγουρα.

Η χαμηλή γήινη τροχιά (Low-Earth Orbit), όπου επιχειρούν οι δορυφόροι Starlink και όπου προβλέπεται να κινούνται οι δορυφόροι του Starmind, είναι ήδη ολοένα και πιο κορεσμένη. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ποσότητα των διαστημικών απορριμμάτων εκεί πιθανότατα θα συνεχίσει να αυξάνεται, ακόμη και αν σταματούσε σήμερα κάθε διαστημική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), την 1η Φεβρουαρίου υπήρχαν σε τροχιά περισσότερα από 231 εκατομμύρια αντικείμενα διαστημικών απορριμμάτων, μεγέθους από 1 χιλιοστό έως 10 εκατοστά (4 ίντσες). Ο ESA έχει επανειλημμένα ζητήσει τη λήψη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων σύγκρουσης.

Σε μεταγενέστερη υποβολή εγγράφων προς την FCC, ως απάντηση στις ανησυχίες της ρυθμιστικής αρχής, η SpaceX ανέφερε ότι αρχικά θα αναπτύξει δορυφόρους σε χαμηλότερα ύψη για δοκιμές και στη συνέχεια θα τους μετακινήσει σε υψηλότερες τροχιές.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα ενσωματωμένα συστήματα πρόωσης θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση ελιγμών αποφυγής συγκρούσεων, τη διατήρηση των δορυφόρων στις καθορισμένες θέσεις τους (station-keeping), καθώς και την τελική απομάκρυνσή τους από την τροχιά μέσω ελεγχόμενης επανεισόδου στην ατμόσφαιρα.

Η SpaceX ανέφερε επίσης ότι θα συνεχίσει να βελτιώνει τον σχεδιασμό των δορυφόρων, ώστε να περιορίσει τους κινδύνους σύγκρουσης, και ότι θα χρησιμοποιεί ελεγχόμενες επανεισόδους με στόχο τα σημεία πτώσης να βρίσκονται πάνω από ωκεανούς. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δορυφόροι της θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να καίγονται πλήρως κατά την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, ο τεράστιος αριθμός των δορυφόρων αλλάζει τα δεδομένα.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, Χιου Λιούις, δήλωσε ότι ακόμη και ένα ποσοστό αστοχίας της τάξης του 1% θα μπορούσε να αφήνει χιλιάδες εγκαταλελειμμένους δορυφόρους σε τροχιά κάθε χρόνο, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο συγκρούσεων.

Τι θα συμβεί στο νυχτερινό ουρανό

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά.

Μετά την έγκριση της FCC, η Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία (American Astronomical Society) δήλωσε ότι ο προτεινόμενος δορυφορικός αστερισμός θα υπονόμευε δεκαετίες δημόσιων επενδύσεων σε αστρονομικές εγκαταστάσεις και θα περιόριζε την ικανότητα των επιστημόνων να μελετούν το Σύμπαν.

Ο Λιούις ανέφερε ότι ορισμένοι από τους δορυφόρους του Starmind θα βρίσκονται σε λεγόμενες «ηλιοσύγχρονες» τροχιές (sun-synchronous), όπου θα φωτίζονται συνεχώς από τον Ήλιο, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να αλλοιώνουν τις αστρονομικές εικόνες.

Οπτικές προσομοιώσεις που δημοσιοποίησε στο Διαδίκτυο ο Σέιν Ρος, καθηγητής αεροδιαστημικής στο Virginia Tech, απεικονίζουν ζώνες δορυφόρων να εκτείνονται σε μεγάλα τμήματα του ουρανού, ενδεχομένως ξεπερνώντας σε αριθμό τα ορατά αστέρια.

Η FCC απέρριψε αιτήματα για την επιβολή πρόσθετων όρων, υποστηρίζοντας ότι η προστασία της οπτικής αστρονομίας εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό εκτός του πεδίου εφαρμογής των κανονισμών της και ότι η δέσμευση της SpaceX να συνεργαστεί με το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ (National Science Foundation) είναι επαρκής.

Είναι ρεαλιστική η αποστολή ενός εκατομμυρίου δορυφόρων στο διάστημα;

Όχι σύντομα. Θα ήταν αδύνατο για τη SpaceX να εκτοξεύσει ταυτόχρονα 1 εκατομμύριο δορυφόρους. Ο μεγαλύτερος αριθμός φορτίων που έχει μεταφέρει ποτέ ένας πύραυλος της SpaceX σε μία και μόνη εκτόξευση είναι 143.

Οι φορείς εκμετάλλευσης δορυφόρων συχνά ζητούν έγκριση για μεγαλύτερο αριθμό δορυφόρων από εκείνον που σκοπεύουν τελικά να αναπτύξουν, προκειμένου να διατηρούν ευελιξία ως προς τον σχεδιασμό των συστημάτων τους.

Για παράδειγμα, η SpaceX είχε ζητήσει έγκριση για 42.000 δορυφόρους Starlink, προτού ξεκινήσει την ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος. Το αναπτυσσόμενο δίκτυο διαθέτει σήμερα λίγο περισσότερους από 11.000 δορυφόρους στο Διάστημα.

Η άδεια της FCC προβλέπει ότι η εταιρεία πρέπει να θέσει σε τροχιά τον πρώτο δορυφόρο Starmind έως τον Νοέμβριο του 2033, να έχει θέσει σε τροχιά τους μισούς έως το 2038 και να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη του συνόλου του δικτύου έως το 2040.

Κανένας φορέας δεν έχει στείλει ποτέ στο Διάστημα 1 εκατομμύριο αντικείμενα.

Το προτεινόμενο δίκτυο αποτελεί κεντρικό στοιχείο του οράματος του Μασκ για τη μεταφορά των ενεργοβόρων υπολογιστικών λειτουργιών της τεχνητής νοημοσύνης στο Διάστημα, μέσω ηλιακά τροφοδοτούμενων κέντρων δεδομένων.

Ωστόσο, η ίδια η SpaceX ανέφερε στους επενδυτές, ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο, ότι η φιλοδοξία της να κατασκευάσει διαστημικά κέντρα δεδομένων βασίζεται σε τεχνολογία που δεν έχει ακόμη αποδειχθεί στην πράξη και ενδέχεται να μην είναι εμπορικά βιώσιμη.