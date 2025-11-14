Ένα κομμάτι ιστορίας κατεδαφίζεται - Η Θεσσαλονίκη «αποχαιρετά» γνωστή βιομηχανία γάλακτος

Μια ολόκληρη εποχή κλείνει σήμερα για τον χώρο του ΑΓΝΟ στη Σταυρούπολη καθώς ξεκίνησε η κατεδάφιση των κτισμάτων, όπου το 1955 είχε εγκατασταθεί η συνεταιριστική βιομηχανία γάλακτος της Ένωσης Αγελαδοτροφικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης. Εκεί γινόταν η παστερίωση, αποθήκευση και διανομή του γάλακτος, ενώ η περιοχή ταυτίστηκε με την ανάπτυξη του κλάδου καθώς η εταιρεία έγινε η πρώτη βιομηχανία παστερίωσης και εμφιάλωσης γάλακτος στη Βόρεια Ελλάδα και τα προϊόντα της βρέθηκαν σε κάθε ελληνικό σπίτι.



Την έκταση είχε παραχωρήσει στον Συνεταιρισμό, το 1955, το υπουργείο Γεωργίας, ενώ το 1972 με βασιλικό διάταγμα ο χώρος χαρακτηρίστηκε κοινόχρηστος. Το 1976, η Ένωση Αγελαδοτρόφων έκανε αίτημα να αποχαρακτηριστεί, αλλά το τότε δημοτικό συμβούλιο, το 1979, με μια ιστορική, όπως αποδείχτηκε απόφαση, έκρινε ότι είναι κοινόχρηστος και έτσι θα παραμείνει για τους Σταυρουπολίτες. Προέβλεπε μάλιστα, όταν σταματήσει να υφίσταται ο σκοπός ύπαρξης της Ένωσης Αγελαδοτρόφων, να επιστρέψει στο δημόσιο και κατ’ επέκταση στους δημότες του τότε Δήμου Σταυρούπολης. Το 1992 σταμάτησαν να λειτουργούν όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονταν στο χώρο, εγκαταλείφθηκαν και από τότε δεν στεγάζουν καμία δραστηριότητα.

INTIME NEWS

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Δήμου Παύλου Μελά Θεολόγος Παπαδόπουλος, η ΑΓΝΟ μετεγκαταστάθηκε σε άλλον χώρο και «όταν πτώχευσε η εταιρεία, κακώς περιήλθε όλος αυτός ο χώρος και τα κτίσματα στην εκκαθάριση που συνέβη». «Η τότε Αγροτική Τράπεζα συμπεριέλαβε τον χώρο και τα ακίνητα στη μεταβίβασή τους σε ανώνυμη εταιρεία της και ακολούθως πουλήθηκαν στον σημερινό ιδιοκτήτη. Εναντίον όλων αυτών των διαδικασιών, ο Δήμος Παύλου Μελά κινήθηκε νομικά», τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος και προσθέτει ότι «υπάρχουν πολλές δικαστικές διαμάχες, αλλά οδεύουμε τώρα προς το τέλος».

INTIME NEWS

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μια διαχρονική και συλλογική διεκδίκηση. «Το 2023 βγήκε η απόφαση του Δ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δικαιώνει τον Δήμο Παύλου Μελά. Αναμένουμε την απόφαση της ολομέλειας. Αυτό, το οποίο κάναμε εμείς ως σημερινή διοίκηση, λίγες μέρες αφού είχαμε αναλάβει, ήταν να έρθουμε εδώ με τους μηχανικούς της υπηρεσίας και να διενεργήσουμε μια λεπτομερέστατη αυτοψία. Είδαμε ότι υπάρχουν εκατό περίπου κτίσματα, μικρότερα και μεγαλύτερα, κάναμε την έκθεση επικινδύνου, η οποία έκρινε ότι όλα πρέπει να κατεδαφιστούν. Κοινοποιήθηκε αυτή η έκθεση στον φερόμενο ιδιοκτήτη, για να προβεί αυτός στην κατεδάφιση εντός 30 ημερών. Δεν προέβη σε κάποια κίνηση, έκανε ένσταση, απορρίφθηκε η ένστασή του, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν πήρε όμως δικάσιμο και επομένως αυτή η απόφασή μας είναι εκτελεστή. Και αυτό ερχόμαστε εδώ να κάνουμε σήμερα», συμπλήρωσε.

INTIME NEWS

Δ. Ασλανίδης: «Ιστορική η σημερινή μέρα για τον Δήμο Παύλου Μελά»

Ιστορική χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης καθώς, όπως τόνισε, τριάντα τρία χρόνια μετά τη μετεγκατάσταση του ΑΓΝΟ, έρχεται σήμερα ο δήμος για να απελευθερώσει και να αναγεννήσει το χώρο. «Θα κατεδαφίσουμε αυτό το τσιμεντένιο κουφάρι και στη θέση του θα αφήσουμε 12 στρέμματα ελεύθερου χώρου πρασίνου για τους Σταυρουπολίτες για όλους τους δημότες της δυτικής Θεσσαλονίκης. Είναι σημαντική αυτή η μέρα γιατί κουράστηκαν οι συμπολίτες μας τριάντα χρόνια να ζουν δίπλα σε μια υγειονομική και περιβαλλοντική βόμβα», υπογράμμισε.

INTIME NEWS

Ωστόσο, επισήμανε ότι ο δρόμος θα είναι μακρύς και ζήτησε τη στήριξη της κυβέρνησης στο δύσκολο αυτό εγχείρημα. «Δεν μένουμε στις παραλείψεις του παρελθόντος, κοιτούμε μόνο μπροστά. Δεσμευτήκαμε να αλλάξουμε τον τόπο και κρατούμε την υπόσχεσή μας», πρόσθεσε.