Ένα «κρυμμένο» αντιβιοτικό ανοίγει νέο δρόμο στη μάχη κατά των ανθεκτικών μικροβίων

Ένα νέο αντιβιοτικό που βρέθηκε σε ένα γνωστό βακτήριο του εδάφους δείχνει ότι η φύση εξακολουθεί να κρύβει «άγνωστα όπλα» απέναντι στα ανθεκτικά μικρόβια. Ερευνητές εντόπισαν μια εντελώς νέα χημική ένωση, την οποία ονόμασαν μανικομυκίνη (manikomycin), η οποία δρα με έναν μηχανισμό που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ ξανά στα αντιβιοτικά. Η ανακάλυψη αυτή υπογραμμίζει ότι ακόμη και μικροοργανισμοί που μελετώνται εδώ και δεκαετίες μπορούν να παράγουν άγνωστες ουσίες, αν εξεταστούν με πιο σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης.

Από γνωστό βακτήριο, μια άγνωστη «χημική έκπληξη»

Η ένωση προέρχεται από το βακτήριο Streptomyces rimosus, γνωστό από τη δεκαετία του 1950 για την παραγωγή της οξυτετρακυκλίνης. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βακτήριο θεωρούνταν «εξαντλημένο» ως πηγή νέων φαρμάκων, η νέα μελέτη δείχνει ότι παράγει και άλλα, μέχρι τώρα κρυμμένα μόρια. Οι επιστήμονες κατάφεραν να τα εντοπίσουν επειδή χρησιμοποίησαν πιο προσεκτικό διαχωρισμό των χημικών συστατικών των εκχυλισμάτων, αποφεύγοντας έτσι την «επισκίαση» από πιο γνωστά αντιβιοτικά.

Η διαδικασία ανακάλυψης ξεκίνησε από μια μεγάλη συλλογή βακτηρίων εδάφους και τη δοκιμή των εκχυλισμάτων τους σε ευαίσθητα στελέχη E. coli. Από τις εκατοντάδες δείγματα, ένα κλάσμα από το S. rimosus εμφάνισε ισχυρή αντιβακτηριακή δράση, αλλά χωρίς να αντιστοιχεί σε γνωστές ουσίες. Με αναλύσεις υψηλής ακρίβειας, οι ερευνητές ταυτοποίησαν μια οικογένεια νέων κυκλικών πεπτιδίων, τα οποία ονόμασαν manikomycins.

Η δομή τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα πολύπλοκη: πρόκειται για μικρά κυκλικά πεπτίδια που περιέχουν θετικά φορτισμένα αμινοξέα και σχηματίζουν δακτύλιο μέσω ειδικού χημικού δεσμού. Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του μορίου, με μικρές αλλαγές στα αμινοξέα που το αποτελούν. Αυτές οι λεπτές διαφοροποιήσεις φαίνεται να επηρεάζουν και τη δράση τους. Για να επιβεβαιωθεί η προέλευσή τους, οι επιστήμονες εντόπισαν στο γονιδίωμα του βακτηρίου ένα σύνολο γονιδίων που «χτίζουν» το μόριο βήμα βήμα. Όταν το συγκεκριμένο γονιδιακό σύμπλεγμα μεταφέρθηκε σε άλλο βακτήριο εργαστηρίου, αυτό άρχισε να παράγει το ίδιο αντιβιοτικό. Αυτό απέδειξε ότι το manikomycin είναι φυσικό προϊόν του S. rimosus και όχι τυχαίο παραπροϊόν.

Το αντιβιοτικό που μπλοκάρει την καρδιά της αναπαραγωγής

Το πιο σημαντικό εύρημα, όμως, δεν είναι η δομή του μορίου, αλλά ο τρόπος δράσης του. Σε αντίθεση με πολλά γνωστά αντιβιοτικά που καταστρέφουν τη μεμβράνη των βακτηρίων, η μανικομυκίνη δεν επηρεάζει το εξωτερικό τους περίβλημα. Αντίθετα, μπαίνει μέσα στο κύτταρο και στοχεύει την πρωτεϊνοσύνθεση, δηλαδή τη διαδικασία με την οποία τα βακτήρια παράγουν τις πρωτεΐνες τους.

Πειράματα έδειξαν ότι το μόριο μπλοκάρει τη λειτουργία των ριβοσωμάτων, των «εργοστασίων» πρωτεϊνών του κυττάρου. Συγκεκριμένα, σταματά τη μετακίνηση του ριβοσώματος πάνω στο RNA, μια κρίσιμη φάση της πρωτεϊνοσύνθεσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι το βακτήριο δεν μπορεί να παράγει απαραίτητες πρωτεΐνες και τελικά πεθαίνει.

Η δομική ανάλυση έδειξε κάτι ακόμη πιο σημαντικό: η μανικομυκίνη προσδένεται σε μια περιοχή του ριβοσώματος που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά ως στόχος αντιβιοτικών. Πρόκειται για το λεγόμενο E-site, ένα σημείο όπου απομακρύνονται τα μόρια RNA μετά τη χρήση τους στη σύνθεση πρωτεϊνών. Η παρεμπόδιση αυτής της θέσης μπλοκάρει ολόκληρη τη διαδικασία μετάφρασης των πρωτεϊνών.

Αυτός ο νέος μηχανισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί σημαίνει ότι πολλά γνωστά συστήματα αντοχής των βακτηρίων δεν λειτουργούν απέναντι στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό. Πράγματι, η μανικομυκίνη παρέμεινε αποτελεσματική απέναντι σε πολυανθεκτικά παθογόνα, όπως στελέχη της οικογένειας Enterobacteriaceae, τα οποία έχουν αναπτύξει αντοχή σε πολλά σύγχρονα φάρμακα.

Τα πειράματα έδειξαν επίσης ότι το αντιβιοτικό σκοτώνει τα βακτήρια γρήγορα, αλλά η δράση του εξαρτάται από το είδος του μικροοργανισμού και τις συνθήκες ανάπτυξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δράση του επηρεάζεται από τη διαδοχή των αμινοξέων που συντίθενται εκείνη τη στιγμή, κάτι που δείχνει ότι η λειτουργία του είναι πιο «στοχευμένη» από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τα βακτήρια μπορούν να αναπτύξουν κάποια αντοχή, κυρίως μειώνοντας την είσοδο του φαρμάκου στο κύτταρο. Ωστόσο, αυτός ο μηχανισμός είναι περιορισμένος, και δεν σχετίζεται με τους συνηθισμένους τρόπους αντοχής που απενεργοποιούν άλλα αντιβιοτικά.

Τι έδειξαν οι δοκιμές

Σε δοκιμές σε ζωντανά συστήματα, η μανικομυκίνη έδειξε ικανότητα να μειώνει σημαντικά βακτηριακά φορτία και να βελτιώνει την επιβίωση οργανισμών σε μοντέλα λοίμωξης. Αν και τα πρώτα πειράματα σε ποντίκια δεν έδειξαν ξεκάθαρη αποτελεσματικότητα, αυτό φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι το φάρμακο απομακρύνεται γρήγορα από το σώμα και δεν παραμένει αρκετά στο αίμα.

Παρά τις φαρμακολογικές δυσκολίες, η τοξικότητα προς τα ανθρώπινα κύτταρα ήταν χαμηλή, κάτι που θεωρείται θετικό για μελλοντική ανάπτυξη. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η χημική δομή του μορίου μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να βελτιωθεί η σταθερότητά του και η διάρκεια δράσης του στον οργανισμό.

Συνολικά, η ανακάλυψη του manikomycin δείχνει ότι τα βακτήρια του εδάφους εξακολουθούν να αποτελούν έναν ανεξερεύνητο «θησαυρό» νέων φαρμακευτικών ουσιών. Ακόμη και οργανισμοί που έχουν μελετηθεί για δεκαετίες μπορεί να κρύβουν εντελώς νέες χημικές δομές με μοναδικούς μηχανισμούς δράσης. Σε μια εποχή όπου η αντοχή στα αντιβιοτικά αυξάνεται παγκοσμίως, τέτοιες ανακαλύψεις μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς θεραπειών.