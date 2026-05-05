Ένα λουλούδι για τη Μαρφίν

Πέρασαν δεκαέξι χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Δικαιοσύνη δυστυχώς δεν έχει αποδοθεί, οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι και οι οικογένειες των αδικοχαμένων δολοφονημένων ανθρώπων ακόμη πενθούν.

Μέσα στο όλο δυσάρεστο αυτό σκηνικό, ευτυχώς κόμματα και πολιτικοί αρχηγοί (δυστυχώς όχι όλα και όλοι) θυμήθηκαν τη θλιβερή επέτειο, αποτίοντας με τον τρόπο που επέλεξαν φόρο τιμής.



Το ΠΑΣΟΚ μέσω του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη έκανε λόγο για ωμή δολοφονική επίθεση και «ανοιχτό συλλογικό τραύμα».



«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση, είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας. Η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Χρέος απέναντι στη Δημοκρατία. Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία », έγραψε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



Αντιπροσωπεία στελεχών και βουλευτών αποτελούμενη από τους Παναγιώτη Δουδωνή, Ελένη Βατσινά και Θανάση Γλαβίνα πήγαν στο σημείο στην οδό Σταδίου και άφησαν από ένα λουλούδι.



Η Αγγελική και το αγέννητο παιδί της, η Παρασκευή και ο Επαμεινώνδας. Αθώα θύματα της τυφλής βίας και του μίσους του διχασμού. Να μην ξανασυμβεί, αυτή θα ήταν -ίσως- μια παρηγοριά...

