Ένα ματς που δεν έγινε ποτέ: Όταν η φύση... «νίκησε» το μπάσκετ

Στη δεκαετία του ’70, ένα παιχνίδι μπάσκετ στις ΗΠΑ εξελίχθηκε σε φιάσκο πριν καν αρχίσει. Μια έντονη καταιγίδα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην οροφή του γηπέδου.



Το νερό άρχισε να στάζει στο παρκέ, δημιουργώντας λίμνες σε διάφορα σημεία. Παρά την επικινδυνότητα, οι διοργανωτές προσπάθησαν να ξεκινήσουν κανονικά τον αγώνα.



Οι παίκτες μπήκαν στο γήπεδο, αλλά η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου.



Το παρκέ που έγινε… παγίδα



Με κάθε βήμα, οι αθλητές γλιστρούσαν. Η μπάλα δεν μπορούσε να ελεγχθεί και οι κινήσεις ήταν επικίνδυνες.



Το παιχνίδι διακόπηκε σχεδόν αμέσως, με τους διαιτητές να παίρνουν την αυτονόητη απόφαση.



Το περιστατικό αυτό οδήγησε σε αυστηρότερους κανονισμούς για τις εγκαταστάσεις, δείχνοντας πως ακόμα και το καλύτερο παιχνίδι δεν μπορεί να παιχτεί χωρίς τις σωστές συνθήκες.