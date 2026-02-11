Ένα μπουκάλι από το 1899 άνοιξε το 2026 – Και ο κόσμος του κρασιού κράτησε την ανάσα του

Ένα απόγευμα στη Βουργουνδία, σε ιδιωτική τραπεζαρία εστιατορίου με αστέρι Michelin, δεν άνοιξε απλώς μια φιάλη. Άνοιξε ένα κομμάτι του 19ου αιώνα.

Το αντικείμενο του πόθου; Ένα Romanée-Conti του 1899 από το ιστορικό Domaine de la Romanée-Conti (DRC). Ένα κρασί που έχει περάσει δύο Παγκόσμιους Πολέμους, τη Μεγάλη Ύφεση και περισσότερο από έναν αιώνα σιωπηλής παλαίωσης σε κελάρι. Και όμως, δεν κατέληξε σε δημοπρασία. Κατέληξε σε ποτήρια.

Το μπουκάλι – «μονόκερος» της οινοποιίας

Η 127χρονη φιάλη ανήκει στον Σιγκαπουριανό επιχειρηματία και επενδυτή κρασιού Soo Hoo Khoon Peng, ο οποίος την αγόρασε και – αντί να τη φυλάξει ως επενδυτικό τρόπαιο – αποφάσισε να την ανοίξει για τα 50ά του γενέθλια.

Οι ειδικοί μίλησαν για «μονόκερο». Ο φελλός έφερε καθαρά τη χρονολογία 1899, με την αυθεντική γραμματοσειρά του κτήματος. Η αυθεντικότητα δεν αμφισβητήθηκε. Η εκτίμηση αξίας; Περίπου 100.000 ευρώ.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος, ένα Romanée-Conti του 1945 πωλήθηκε το 2018 από τον Sotheby's έναντι 558.000 δολαρίων, γράφοντας ρεκόρ.

Julie Glassberg/Redux for CNN

Πώς είναι η γεύση ενός κρασιού 127 ετών;

Αυτή είναι η ερώτηση που όλοι σκέφτονται και ελάχιστοι θα απαντήσουν ποτέ. Το χρώμα, φωτεινό κεχριμπαρένιο με πορτοκαλί ανταύγειες. Στη μύτη έφταναν μυρωδιές από αποξηραμένα λουλούδια, τσάι, δαμάσκηνα. Το στόμα έμενε μια λεπτή φρεσκάδα, καθαρότητα, απρόσμενη ζωντάνια. Δεν ήταν «μουσειακό». Ήταν ζωντανό. Και αυτό, για ένα προπολεμικό, μη εμβολιασμένο κρασί της Βουργουνδίας, θεωρείται σχεδόν θαύμα.

Από την αριστοκρατία στους δισεκατομμυριούχους

Το Romanée-Conti υπήρξε κάποτε προνόμιο της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Σήμερα είναι το απόλυτο σύμβολο status σε κλειστές δημοπρασίες και ιδιωτικά κελάρια δισεκατομμυριούχων.

Όμως ο Soo Hoo έκανε το αντίθετο από αυτό που επιτάσσει η εποχή της κερδοσκοπίας. «Δεν πιστεύω στην κερδοσκοπία. Η ιδιοκτησία είναι προσωρινή, η εμπειρία είναι διαρκής», δήλωσε.

Σε μια αγορά όπου τα σπάνια κρασιά αποθηκεύονται ως assets, το άνοιγμα μιας τέτοιας φιάλης ήταν πράξη σχεδόν… αντικαπιταλιστική.

Το πραγματικό μήνυμα πίσω από το άνοιγμα

Το ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε από το CNN και γρήγορα έκανε τον γύρο του κόσμου. Όχι γιατί ένα μπουκάλι άξιζε έξι ψηφία. Αλλά γιατί κάποιος το άνοιξε. Σε έναν κόσμο όπου όλα κοστολογούνται, η απόφαση να μοιραστείς κάτι ανεκτίμητο μοιάζει σχεδόν επαναστατική. Και ίσως εκεί βρίσκεται η ουσία του κρασιού. Δεν φτιάχτηκε για να σκονίζεται. Φτιάχτηκε για να ανοίγει.