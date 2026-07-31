Ένα παλιό αντιβιοτικό γίνεται όπλο κατά των υπερανθεκτικών μικροβίων

Η αυξανόμενη αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης ιατρικής. Φάρμακα που για δεκαετίες μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές λοιμώξεις, σταδιακά χάνουν την αποτελεσματικότητά τους, καθώς τα μικρόβια εξελίσσονται και αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας.

Μια νέα μελέτη όμως υποστηρίζει ότι ίσως δεν χρειάζεται πάντα να ανακαλύπτουμε από την αρχή νέα αντιβιοτικά. Μερικές φορές η λύση μπορεί να βρίσκεται στο να βοηθήσουμε τα ήδη υπάρχοντα φάρμακα να λειτουργήσουν ξανά. Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές κατάφεραν να επαναφέρουν τη δράση ενός σημαντικού αντιβιοτικού, της βανκομυκίνης, απέναντι σε ανθεκτικά βακτήρια, χρησιμοποιώντας ένα μικρό μόριο που δεν σκοτώνει από μόνο του τα μικρόβια, αλλά μπλοκάρει την άμυνά τους. Η ανακάλυψη δίνει ελπίδες για νέες στρατηγικές στη μάχη κατά των λεγόμενων «υπερβακτηρίων», δηλαδή βακτηρίων που έχουν αποκτήσει αντοχή σε πολλά διαθέσιμα φάρμακα.

Όταν τα βακτήρια μαθαίνουν να αντιστέκονται

Τα αντιβιοτικά έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές, όμως η υπερβολική ή λανθασμένη χρήση τους έχει οδηγήσει σε ένα σοβαρό πρόβλημα: πολλά βακτήρια έχουν αποκτήσει τρόπους να επιβιώνουν παρά την παρουσία των φαρμάκων. Αυτό συνεπάγεται την εμφάνιση λοιμώξεων που, ενώ παλαιότερα αντιμετωπίζονταν εύκολα, μπορεί πλέον να γίνουν επικίνδυνες. Παράλληλα, η αντοχή στα αντιβιοτικά δημιουργεί προβλήματα σε πολλές ιατρικές διαδικασίες, π.χ. σε χειρουργικές επεμβάσεις ή σε θεραπείες για τον καρκίνο, όπου η προστασία από σοβαρές λοιμώξεις είναι απαραίτητη.

Για αυτόν τον λόγο οι επιστήμονες αναζητούν νέες προσεγγίσεις. Μία από αυτές δεν βασίζεται στην ανακάλυψη ενός εντελώς νέου αντιβιοτικού, αλλά στη δημιουργία ουσιών που λειτουργούν σαν «βοηθοί» των υπαρχόντων φαρμάκων. Οι ουσίες αυτές, γνωστές ως βοηθητικά μόρια αντιβιοτικών, δεν επιτίθενται άμεσα στα βακτήρια. Αντίθετα, εμποδίζουν τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα μικρόβια για να προστατεύονται.

Ένα μόριο που βοηθά τη βανκομυκίνη

Η νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες στο Cold Spring Harbor Laboratory σε συνεργασία με ερευνητές από το Scripps Research. Η ομάδα χρησιμοποίησε μια ειδική τεχνική χημείας που επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία πολλών διαφορετικών μικρών μορίων. Με αυτή τη μέθοδο δημιούργησαν μια «βιβλιοθήκη» περισσότερων από 150 διαφορετικών ενώσεων, οι οποίες μπορούν να εξεταστούν για πιθανές ιατρικές εφαρμογές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εντοπίστηκε ένα μικρό μόριο με την ονομασία pghi-4. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ουσία αυτή μπορούσε να μπλοκάρει ένα βακτηριακό ένζυμο που ονομάζεται SagA. Το συγκεκριμένο ένζυμο φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητα ορισμένων βακτηρίων να αντιστέκονται στα αντιβιοτικά.

Όταν οι επιστήμονες συνδύασαν το pghi-4 με τη βανκομυκίνη, το αντιβιοτικό απέκτησε ξανά την ικανότητα να εξουδετερώνει ένα ανθεκτικό βακτήριο, το Enterococcus faecium.Το σημαντικό είναι ότι το νέο μόριο δεν λειτουργεί ως ένα ακόμη αντιβιοτικό. Δεν σκοτώνει μόνο του τα βακτήρια, αλλά αφαιρεί ένα από τα «όπλα» που χρησιμοποιούν για να προστατεύονται, επιτρέποντας στη βανκομυκίνη να κάνει ξανά τη δουλειά της.

Μια ανακάλυψη που προέκυψε από βασική έρευνα

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ανακάλυψη δεν προέκυψε από μια κλασική αναζήτηση για νέο φάρμακο. Ξεκίνησε από βασική χημική έρευνα με στόχο τη δημιουργία νέων μορίων και νέων τρόπων μελέτης τους. Αυτό δείχνει τη σημασία της θεμελιώδους επιστημονικής έρευνας, καθώς πολλές φορές εφαρμογές που μπορούν να αλλάξουν την ιατρική προκύπτουν από προσπάθειες που αρχικά δεν έχουν συγκεκριμένο θεραπευτικό στόχο.

Η ίδια προσέγγιση θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση και άλλων ανθεκτικών μικροβίων, ακόμη και στελεχών της φυματίωσης που δεν ανταποκρίνονται εύκολα στις υπάρχουσες θεραπείες.

Νέα όπλα χωρίς να εγκαταλείψουμε τα παλιά

Η αντοχή στα αντιβιοτικά αποτελεί μια διαρκή κούρσα ανάμεσα στην επιστήμη και την εξέλιξη των βακτηρίων. Όσο τα μικρόβια βρίσκουν νέους τρόπους επιβίωσης, οι ερευνητές θα εξακολουθούν να αναζητούν νέες στρατηγικές για να διατηρήσουν αποτελεσματικά τα υπάρχοντα φάρμακα.