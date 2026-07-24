Πειραματικό φάρμακο θεράπευσε τη λιπώδη νόσο του ήπατος

Μια ομάδα επιστημόνων εντόπισε έναν νέο μηχανισμό που φαίνεται να επιδεινώνει τη μεταβολική στεατοηπατίτιδα (MASH), τη σοβαρότερη μορφή της λιπώδους νόσου του ήπατος. Σύμφωνα με τη μελέτη, ένα βακτήριο του εντέρου που παράγει μεγάλες ποσότητες αμμωνίας μπορεί να πυροδοτεί μια αλυσίδα αντιδράσεων η οποία οδηγεί σε εντονότερη φλεγμονή και βλάβη του ήπατος. Ταυτόχρονα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα πειραματικό τριπεπτίδιο, το DT-109, κατάφερε να περιορίσει αυτή τη διαδικασία σε ζωικά μοντέλα, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Τι είναι η μεταβολική στεατοηπατίτιδα

Η μεταβολική στεατοηπατίτιδα αποτελεί προχωρημένο στάδιο της μεταβολικής λιπώδους νόσου του ήπατος. Αν και η συσσώρευση λίπους στο ήπαρ είναι συχνή, περίπου ένας στους τέσσερις ασθενείς εξελίσσεται σε MASH, κατάσταση που συνοδεύεται από χρόνια φλεγμονή και ουλές στο ήπαρ. Αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση ή ακόμη και σε καρκίνο του ήπατος. Παρά τη μεγάλη εξάπλωση της νόσου παγκοσμίως, οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες.

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον λεγόμενο άξονα εντέρου-ήπατος. Το έντερο φιλοξενεί τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς που συμμετέχουν στην πέψη, στον μεταβολισμό και στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Όταν όμως διαταράσσεται αυτή η ισορροπία, ορισμένα βακτήρια μπορούν να παράγουν ουσίες που περνούν στην κυκλοφορία του αίματος και τελικά επηρεάζουν το ήπαρ. Η νέα μελέτη εστίασε ειδικά στην αμμωνία, μια ουσία που φυσιολογικά παράγεται στον οργανισμό, αλλά σε αυξημένες συγκεντρώσεις μπορεί να γίνει επιβλαβής.

Ο ρόλος του βακτηρίου Clostridium perfringens

Οι ερευνητές αναζήτησαν την προέλευση αυτής της αμμωνίας και διαπίστωσαν ότι σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχει το βακτήριο Clostridium perfringens. Το συγκεκριμένο μικρόβιο βρέθηκε σε μεγαλύτερες ποσότητες στο έντερο ατόμων και πειραματόζωων με MASH σε σχέση με υγιείς οργανισμούς. Παράλληλα, τα επίπεδα αμμωνίας στο έντερο, στο αίμα και στο ήπαρ ήταν επίσης αυξημένα, ενώ όσο περισσότερα ήταν τα βακτήρια τόσο σοβαρότερες ήταν οι βλάβες στο έντερο και στο ήπαρ.

Για να εξετάσουν αν αυτή η σχέση ήταν πραγματικά αιτιώδης και όχι απλή σύμπτωση, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν μια σειρά από πειράματα. Ανέλυσαν δείγματα από ανθρώπους με MASH, χρησιμοποίησαν πιθήκους και ποντίκια που εμφάνιζαν τη νόσο και συνδύασαν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης γονιδίων, μικροβιώματος και ανοσοποιητικού συστήματος. Επιπλέον, μετέφεραν βακτήρια μεταξύ ζώων, δημιούργησαν γενετικά τροποποιημένα στελέχη του Clostridium perfringens που δεν μπορούσαν να παράγουν αμμωνία και εξέτασαν την επίδραση ενός πειραματικού μορίου, του DT-109. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να διαπιστώσουν ποιος παράγοντας ευθυνόταν πραγματικά για την επιδείνωση της νόσου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η περίσσεια αμμωνίας δεν επηρεάζει μόνο το ήπαρ άμεσα. Πρώτα αποδυναμώνει τον προστατευτικό φραγμό του εντέρου, επιτρέποντας σε επιβλαβείς ουσίες να περάσουν ευκολότερα στην κυκλοφορία του αίματος. Στη συνέχεια ενεργοποιεί συγκεκριμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού, τα CD8+ Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία αντί να προστατεύουν τον οργανισμό, αποκτούν υπερβολικά επιθετική συμπεριφορά απέναντι στο ίδιο το ήπαρ. Οι ερευνητές εντόπισαν μάλιστα ότι βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζουν οι πρωτεΐνες FosB και CCL5, οι οποίες αυξάνονται όταν υπάρχουν υψηλά επίπεδα αμμωνίας και ενισχύουν τη φλεγμονώδη αντίδραση.

Το DT-109 και οι προοπτικές για νέες θεραπείες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το DT-109 κατάφερε να αναστρέψει πολλές από αυτές τις αλλαγές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το πειραματικό μόριο μείωσε τον αριθμό των βακτηρίων Clostridium perfringens, περιόρισε την παραγωγή αμμωνίας, βοήθησε στην αποκατάσταση του εντερικού φραγμού και τελικά μείωσε τη φλεγμονή και τις βλάβες στο ήπαρ. Οι ευεργετικές αυτές επιδράσεις παρατηρήθηκαν τόσο σε πιθήκους όσο και σε ποντίκια με MASH.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα ήταν ότι όταν οι ερευνητές εξουδετέρωσαν το βακτήριο ή χρησιμοποίησαν ένα γενετικά τροποποιημένο στέλεχος που δεν μπορούσε να παράγει αμμωνία, οι βλάβες στο έντερο και στο ήπαρ περιορίστηκαν σημαντικά. Παρόμοια προστατευτική δράση παρατηρήθηκε όταν μειώθηκε η δράση των CD8+ λεμφοκυττάρων ή όταν αναστάλθηκε η πρωτεΐνη CCL5, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η αμμωνία αποτελεί βασικό κρίκο στην εξέλιξη της νόσου.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν μια νέα θεραπευτική στρατηγική. Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της έρευνας είχε επικεντρωθεί στις μεταβολικές διαταραχές που συμβαίνουν μέσα στο ήπαρ. Η νέα εργασία δείχνει ότι ίσως είναι εξίσου σημαντικό να εστιάσει κανείς στο έντερο και ιδιαίτερα στα βακτήρια που παράγουν μεγάλες ποσότητες αμμωνίας. Αν αυτή η προσέγγιση επιβεβαιωθεί σε μελλοντικές μελέτες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θεραπείες που δεν θα αντιμετωπίζουν μόνο τα συμπτώματα της νόσου αλλά και έναν από τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην εξέλιξή της.