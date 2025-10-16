Ένα πεταμένο καλαμάκι έλυσε την υπόθεση δολοφονίας μιας 16χρονης στη Νέα Υόρκη το 1984

Τέσσερις δεκαετίες μετά την καταδίκη των λάθος ανθρώπων για τον βιασμό και τη δολοφονία της 16χρονης Theresa Fusco από το Long Island, το DNA που βρέθηκε σε ένα πεταμένο καλαμάκι οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον ενός νέου υπόπτου.



Ο Richard Bilodeau, 63 ετών, από το Center Moriches, είναι πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες για δύο δολοφονίες σε σχέση με τον θάνατο της Theresa Fusco.

Όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ του Associated Press, η μαθήτρια λυκείου εξαφανίστηκε κατά την επιστροφή της από την εργασία της σε ένα παγοδρόμιο στο Λινμπρουκ τον Νοέμβριο του 1984. Το γυμνό σώμα της βρέθηκε εβδομάδες μετά, θαμμένο κάτω από φύλλα σε μια δασώδη περιοχή κοντά στον χώρο δουλειάς της.



Τρεις άνδρες καταδικάστηκαν για τον φόνο και εξέτισαν ποινή φυλάκισης αρκετών ετών πριν αθωωθούν με βάση στοιχεία DNA το 2003. Δύο μάλιστα εξ αυτών αποζημιώθηκαν με 18 εκατομμύρια δολάρια έκαστος.



Μετά τη σύλληψη του Bilodeau, ο πατέρας της Fusco, Thomas, ήταν παρών στο δικαστήριο του Mineola, όταν ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας.

Μετά την ακροαματική διαδικασία, ο πατέρας δήλωσε ότι ήταν «σπαρακτικό» να ξαναζεί τον θάνατο της κόρης του, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι η σύλληψη ήταν το οριστικό τέλος αυτής της δοκιμασίας.



«Την αγαπούσα και μου λείπει. Ζει στην καρδιά μου, όπως μπορείτε να δείτε», δήλωσε ο Fusco, καθώς έβγαζε μια φωτογραφία της Theresa από την τσέπη του σακακιού του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τους εισαγγελείς. «Ποτέ δεν έχασα την ελπίδα. Πάντα είχα πίστη στο σύστημα».

Ο δικηγόρος του Bilodeau, Jason Russo, αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι είχε μόλις συναντήσει τον Bilodeau λίγο πριν από την ακροαματική διαδικασία.

Η αρχή του τέλους για την εξιχνίαση της υπόθεσης

Ο Bilodeau ήταν 23 ετών και ζούσε με τους παππούδες του όταν δολοφονήθηκε η Fusco, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από 25 έτη έως ισόβια.

Οι Αρχές της κομητείας άρχισαν να παρακολουθούν τον Bilodeau πέρυσι. Τον Φεβρουάριο του 2024, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα ποτήρι και ένα καλαμάκι που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχε χρησιμοποιήσει και πετάξει ο Bilodeau σε ένα καφέ-μπαρ στο γειτονικό Suffolk County. Το DNA από το καλαμάκι ταίριαζε με ένα δείγμα που είχε ληφθεί από το σώμα της Fusco το 1984.

«Το παρελθόν δεν έχει ξεχαστεί», δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Nassau, Anne Donnelly, σε συνέντευξη Τύπου μετά την ακροαματική διαδικασία. «Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για τα θύματα. Το γραφείο μου είναι αποφασισμένο να αποδώσει δικαιοσύνη στην Theresa και την οικογένειά της».

Κατά τη διάρκεια της απαγγελίας κατηγοριών, ο βοηθός εισαγγελέα Jared Rosenblatt δήλωσε ότι οι ερευνητές πήγαν να μιλήσουν με τον Bilodeau στον χώρο εργασίας του, αφού ταυτοποίησαν το DNA του με τα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος.



Τότε, σύμφωνα με τον Rosenblatt, ο Bilodeau είπε στους ερευνητές: «Ναι, τότε οι άνθρωποι τη γλίτωναν με το φόνο».



«Λοιπόν, κύριε Bilodeau, είναι το 2025 και ήρθε η ώρα της κρίσης», δήλωσε ο Rosenblatt στο δικαστήριο.



Η δολοφονία της κοπέλας προσέλκυσε μεγάλη προσοχή το 1984, εν μέρει επειδή εξαφανίστηκε περίπου την ίδια περίοδο και στην ίδια περιοχή με άλλες δύο έφηβες, μία από τις οποίες ήταν φίλη της.



Η Κέλι Μόρισι, 15 ετών, εξαφανίστηκε νωρίτερα το 1984 και δεν βρέθηκε ποτέ. Το πτώμα της Τζάκλιν Μαρταρέλα, 19 ετών, από το Όσεανσαϊντ, βρέθηκε τον επόμενο χρόνο σε ένα γειτονικό γήπεδο γκολφ.



Οι τρεις άνδρες που καταδικάστηκαν άδικα για τη δολοφονία της Fusco εργάζονταν μαζί ως μεταφορείς και ένας από αυτούς είχε σχέση με την Μόρισι. Οι εξετάσεις DNA, που δεν ήταν διαθέσιμες τη δεκαετία του 1980, απέδειξαν αργότερα ότι κάποιος άλλος τη βίασε και τη σκότωσε.

Οι δικηγόροι των δύο ανδρών, σε μια αγωγή για αποζημίωση, υποστήριξαν ότι ήταν θύματα αστυνομικής βίας.



Μια ομοσπονδιακή επιτροπή ενόρκων συμφώνησε, διαπιστώνοντας ότι ο επικεφαλής ντετέκτιβ της υπόθεσης, ο οποίος είχε πεθάνει μέχρι τότε, είχε κατασκευάσει αποδεικτικά στοιχεία από μαλλιά και είχε κρύψει άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τους εισαγγελείς.