Ένα ροζ πέπλο απλώνεται στη Βέροια: Το θέαμα που μαγεύει χιλιάδες επισκέπτες

Κάθε άνοιξη, οι πεδιάδες της Ημαθίας μεταμορφώνονται σε ένα εντυπωσιακό τοπίο, καθώς χιλιάδες ροδακινιές ανθίζουν ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα «ροζ πέπλο» που απλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή και προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η περιοχή της Βέροιας, που αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής ροδάκινων στη χώρα, γνωρίζει τα τελευταία χρόνια αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, με την ανθοφορία των δέντρων να εξελίσσεται σε ξεχωριστό ανοιξιάτικο πόλο έλξης.

Ένα φυσικό φαινόμενο που καλύπτει 170 τ.χλμ.



Το φαινόμενο εκτείνεται σε μια πεδιάδα περίπου 170 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία, όπως επισημαίνουν τοπικοί φορείς, «βάφεται» σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αποχρώσεις του ροζ, που μάγεψαν ακόμη και το Associated Press, το οποίο φιλοξενεί το σχετικό αφιέρωμα.

«Είναι κάτι που πρέπει να το δει κανείς τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, γιατί πρόκειται για μια τεράστια έκταση», ανέφερε η Γιάννα Πιλιτσίδου, πρόεδρος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας.



Εκδηλώσεις μέσα στους ανθισμένους ροδακινεώνες



Τα τελευταία χρόνια, ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας διοργανώνει δράσεις μέσα στους ανθισμένους οπωρώνες, επιχειρώντας να συνδέσει την αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό.



Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν φωτογραφικές εξορμήσεις, ποδηλατικές διαδρομές και προβολή των τοπικών προϊόντων.



«Κάθε χρόνο υποδεχόμαστε την άνοιξη με γιορτές στα χωράφια, καλώντας τον κόσμο να έρθει και να το ζήσει από κοντά», σημείωσε η Γιάννα Πιλιτσίδου.

Χιλιάδες επισκέπτες

Μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα, χιλιάδες επισκέπτες περιηγήθηκαν στα ανθισμένα χωράφια γύρω από τη Βέροια.

Η αυξανόμενη διεθνής προβολή της περιοχής φαίνεται να προσελκύει και ξένους ταξιδιώτες, οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικούς προορισμούς πέρα από τα ήδη γνωστά ελληνικά αξιοθέατα.

«Θέλω ο κόσμος στην Ολλανδία και στο Βέλγιο να γνωρίσει ότι υπάρχουν ακόμη τέτοια μέρη», δήλωσε στο AP ο Wesley van Eijk. «Η Βέροια γίνεται όλο και πιο γνωστή, αλλά πρέπει να το νιώσεις - να είσαι εδώ».



Στήριξη στους παραγωγούς και ώθηση στην τοπική οικονομία



Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, οι δράσεις αυτές έχουν και σαφή οικονομική διάσταση, καθώς στοχεύουν στην ενίσχυση των τοπικών παραγωγών.



«Για να συμβούν όλα αυτά, απαιτείται πολλή δουλειά και μεγάλη προσπάθεια από εμάς τους αγρότες», δήλωσε ο Αναστάσιος Χαλκίδης, πρόεδρος του τοπικού αγροτικού συλλόγου.



«Είμαστε χαρούμενοι που αυτή η διοργάνωση προβάλλει το προϊόν μας».



Σύμφωνα με επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, η περίοδος της ανθοφορίας έχει ήδη αρχίσει να μεταφράζεται σε αυξημένη επισκεψιμότητα, με τα ξενοδοχεία της περιοχής να καταγράφουν μεγαλύτερη ζήτηση.

«Ένα τοπίο που δεν ξεχνιέται»



Η εικόνα των ανθισμένων ροδακινιών φαίνεται να αφήνει έντονη εντύπωση στους επισκέπτες.

«Ήρθα από τη Γερμανία για να δω αυτό το υπέροχο θέαμα», δήλωσε η Andrea Lachnit.



«Είναι εντυπωσιακό, πανέμορφο, σχεδόν παραδεισένιο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο».



Πότε ανθίζουν οι ροδακινιές



Η ανθοφορία των ροδακινιών στην περιοχή της Βέροιας διαρκεί συνήθως από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου, αποτελώντας μια σύντομη αλλά εντυπωσιακή περίοδο που κάθε χρόνο προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες.