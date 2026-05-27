Κόσμος Λευκός Οίκος Ντόναλντ Τραμπ

Ένα τεράστιο κλουβί MMA στήνει ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο για να γιορτάσει τα γενέθλιά του

Μαρία Κατρινάκη

Ένα νέο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο, αυτή τη φορά όμως με προσωρινό χαρακτήρα, αναφέρει το Associated Press.

Στον νότιο κήπο έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση του γνωστού «οκταγώνου» του UFC, όπου θα διεξαχθεί αγώνας τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ αλλά και για τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Το κλουβί, το οποίο θα περιβάλλεται από συρμάτινο πλέγμα, αναμένεται να είναι έτοιμο για την εκδήλωση στις 14 Ιουνίου. Τριγύρω θα στηθεί σκηνικό με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, ενώ δύο γιγαντοοθόνες θα προβάλλουν ζωντανά τον αγώνα.

Η όλη κατασκευή θα πλαισιώνεται από χιλιάδες προσωρινές θέσεις για τους θεατές, καθώς και ειδικό χώρο δίπλα στο ρινγκ για μουσική μπάντα.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος μιας μεγάλης σειράς εορταστικών εκδηλώσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένας αγώνας IndyCar που θα περάσει μπροστά από τον Λευκό Οίκο, καθώς και η «Great American State Fair» στο National Mall.

Ο Τραμπ έχει αναφέρει πως το τελικό σχέδιο για το UFC προβλέπει την κατασκευή αρένας 5.000 θέσεων ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο του Λευκού Οίκου. Μεγάλες οθόνες θα τοποθετηθούν και στο πάρκο Ellipse, ώστε να μεταδοθεί ζωντανά η διοργάνωση, ενώ το UFC σχεδιάζει να μοιράσει έως και 85.000 δωρεάν εισιτήρια στους θεατές των δύο χώρων.

«Δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη ζήτηση για εισιτήρια», σχολίασε πρόσφατα ο Τραμπ, επισημαίνοντας πως η εκδήλωση «θα είναι πραγματικά ξεχωριστή».

