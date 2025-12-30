Ένα βήμα πιο κοντά στα 1000 γκολ ο Ρονάλντο: Σκόραρε με την πλάτη και το πανηγύρισε με την ψυχή του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκλεισε το 2025 με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει καλά, με το να σκοράρει. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε απέναντι στην Αλ Ετιφάκ με μπόλικη δόση τύχης.

Μετά από σουτ συμπαίκτη του, η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του και κατέληξε στα δίχτυα, με τον φωτεινό πίνακα όμως να γράφει το όνομά του ως σκόρερ, σε ίσως ένα από τα πιο τυχερά γκολ της καριέρας του. Με τον CR7 όμως να μην πτοείται, και να πανηγυρίζει έξαλλα το γκολ του, το οποίο ήταν το 957ο στην καριέρα του, με άλλα 43 να απομένουν έτσι ώστε να πιάσει το επικό νούμερο των 1000 τερμάτων.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στην εν λόγω αναμέτρηση έληξε ισόπαλη με σκορ 2-2, με την Αλ Νάσρ του Ρονάλντο να έχει την πρώτη της βαθμολογική απώλεια μετά από δέκα σερί νίκες.