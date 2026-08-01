Κάποιες φιλίες δεν χρειάζονται μεγάλες αφιερώσεις για να δείξουν πόσο δυνατές είναι. Ένα παλιό βίντεο, λίγες λέξεις και πολύ γέλιο ήταν αρκετά για τον Νίκο Μουτσινά, που ευχήθηκε στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα 48α γενέθλιά της με τον τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει.

Ο παρουσιαστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα αγαπημένο στιγμιότυπο από κοινό τους ταξίδι στο εξωτερικό, συνοδεύοντάς το με τη λιτή αλλά γεμάτη αγάπη ευχή:

«Χρόνια πολλά Ζετούλα! Το αγαπημένο μου video EVER».

Το απολαυστικό στιγμιότυπο

Στο βίντεο, η Ζέτα Μακρυπούλια δοκιμάζει ποδαράκια κοτόπουλου σε εστιατόριο, χωρίς να δείχνει ιδιαίτερα σίγουρη για την... επιλογή της.

Ο Νίκος Μουτσινάς δεν χάνει την ευκαιρία να την πειράξει, ρωτώντας τη αν της αρέσουν, με την παρουσιάστρια να προσπαθεί να καταλάβει ποιο ακριβώς μέρος του κοτόπουλου δοκιμάζει. Η αυθόρμητη αντίδρασή της και τα γέλια που ακολουθούν κάνουν το στιγμιότυπο ακόμη πιο απολαυστικό.

Το κλίμα γίνεται ακόμη πιο ανάλαφρο όταν ο παρουσιαστής τη ρωτά αν σκοπεύει να το καταπιεί, με τη Ζέτα να απαντά με χιούμορ πως έχει δει κάποιον στο YouTube να δοκιμάζει περίεργα πράγματα και απλώς... του κάνει παρέα.

Μια φιλία που κρατά πάνω από δύο δεκαετίες

Το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι τυχαίο. Αποτυπώνει τη σχέση που έχουν χτίσει οι δυο τους εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, το χιούμορ και την αμοιβαία στήριξη.

Από τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου μέχρι σήμερα, ο Νίκος Μουτσινάς και η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένουν αχώριστοι, τόσο στις επαγγελματικές τους στιγμές όσο και στην προσωπική τους ζωή. Συχνά περνούν μαζί τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ενώ οι κοινές αναρτήσεις τους στα social media φανερώνουν πως, παρά τα χρόνια που πέρασαν, η φιλία τους παραμένει το ίδιο δυνατή.