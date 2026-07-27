O ερπητοϊός μπορεί να επιταχύνει την εξέλιξη του Αλτσχάιμερ μέσω του ανοσοποιητικού

Μια νέα μελέτη σε ποντίκια δείχνει ότι ένας κοινός ιός της οικογένειας των ερπητοϊών μπορεί να επιταχύνει αλλαγές που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, όχι απαραίτητα επειδή προσβάλλει απευθείας τον εγκέφαλο, αλλά επειδή ενεργοποιεί μια έντονη ανοσολογική αντίδραση. Τα ευρήματα δίνουν νέα στοιχεία στη θεωρία ότι ορισμένες χρόνιες λοιμώξεις ίσως επηρεάζουν την πορεία της νευροεκφυλιστικής νόσου.

Η νόσος αλτσχάιμερ είναι η συχνότερη μορφή άνοιας και επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Παρότι είναι γνωστό ότι η ηλικία και η γενετική προδιάθεση παίζουν σημαντικό ρόλο, οι επιστήμονες εδώ και χρόνια εξετάζουν και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν το πότε εμφανίζεται η νόσος ή πόσο γρήγορα εξελίσσεται.

Μεταξύ αυτών των παραγόντων βρίσκονται οι λοιμώξεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν συγκεντρωθεί ενδείξεις ότι ορισμένοι ιοί της οικογένειας των ερπητοϊών, όπως ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV), μπορεί να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν ήταν ξεκάθαρο με ποιον τρόπο μια λοίμωξη θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία του Alzheimer.

Η νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Brain προσπάθησε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα εξετάζοντας τον ρόλο του ανοσοποιητικού συστήματος.

Το πείραμα σε ποντίκια με χαρακτηριστικά Alzheimer

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν γενετικά τροποποιημένα ποντίκια τα οποία έχουν τρεις μεταλλάξεις που συνδέονται με μια κληρονομική μορφή Alzheimer. Τα ζώα αυτά εμφανίζουν με τον χρόνο χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της νόσου, όπως συσσώρευση πρωτεϊνών στον εγκέφαλο, βλάβες στις συνδέσεις των νευρικών κυττάρων και προβλήματα μνήμης. Στη συνέχεια μόλυναν μια ομάδα ποντικών με τον αντίστοιχο ιό του κυτταρομεγαλοϊού που προσβάλλει τα ποντίκια. Μια άλλη ομάδα δεν μολύνθηκε και χρησιμοποιήθηκε για σύγκριση.

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τη συμπεριφορά των ζώων, την κατάσταση του εγκεφάλου τους και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσε το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Παράλληλα, χρησιμοποίησαν ειδικές αναλύσεις για να εντοπίσουν ποια κύτταρα του ανοσοποιητικού εισέρχονταν στον εγκέφαλο και ποια χαρακτηριστικά είχαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μόλυνση από τον ιό επιτάχυνε την εμφάνιση προβλημάτων μνήμης στα ποντίκια που είχαν ήδη γενετική προδιάθεση για Alzheimer.

Ο ρόλος των κυττάρων άμυνας του οργανισμού

Το πιο σημαντικό εύρημα της μελέτης ήταν ότι η επιδείνωση της κατάστασης δεν φαινόταν να οφείλεται στην παρουσία του ιού μέσα στον εγκέφαλο. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν ανιχνεύσιμες ποσότητες του ιού στον εγκεφαλικό ιστό των ζώων. Αντίθετα, παρατήρησαν μεγάλη συγκέντρωση κυττάρων του ανοσοποιητικού, κυρίως ενός τύπου κυττάρων που ονομάζονται CD8+ Τ λεμφοκύτταρα, στην περιοχή του ιππόκαμπου, ο οποίος παίζει βασικό ρόλο στη μνήμη και επηρεάζεται σημαντικά στη νόσο Alzheimer. Τα συγκεκριμένα κύτταρα είχαν ενεργοποιηθεί για να καταπολεμήσουν τον ιό, όμως φαίνεται ότι η παρατεταμένη παρουσία τους στον εγκέφαλο συνδεόταν με επιπλέον βλάβες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα μολυσμένα ποντίκια εμφάνιζαν μεγαλύτερη απώλεια συνάψεων, δηλαδή των μικρών συνδέσεων που επιτρέπουν στα νευρικά κύτταρα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Παράλληλα, παρουσίαζαν αυξημένα επίπεδα πρωτεϊνών που σχετίζονται με το Alzheimer, όπως της φωσφορυλιωμένη πρωτεΐνη tau και της β-αμυλοειδούς πρωτεΐνης. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονταν από χειρότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες μνήμης και μάθησης.

Όταν μειώθηκε η ανοσολογική αντίδραση, βελτιώθηκε η μνήμη

Για να εξετάσουν αν τα Τ λεμφοκύτταρα ήταν πράγματι υπεύθυνα για την επιδείνωση της νόσου, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη χρησιμοποίησαν ένα αντιικό φάρμακο, τη βαλγκανσικλοβίρη, το οποίο περιορίζει τη δραστηριότητα του κυτταρομεγαλοϊού. Η θεραπεία είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα ανοσοποιητικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τα ποντίκια παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις στις δοκιμές μνήμης.

Στη δεύτερη προσέγγιση αφαίρεσαν προσωρινά τα Τ λεμφοκύτταρα από τον οργανισμό των ζώων χρησιμοποιώντας ειδικά αντισώματα. Και σε αυτή την περίπτωση, η γνωστική λειτουργία βελτιώθηκε. Τα ευρήματα, επομένως, δείχνουν ότι η λοίμωξη μπορεί να λειτουργεί σαν ένας «ενισχυτής» της νόσου: ενεργοποιεί μια μακροχρόνια ανοσολογική αντίδραση η οποία, σε έναν εγκέφαλο που ήδη είναι ευάλωτος λόγω γενετικών παραγόντων, μπορεί να επιταχύνει τις βλάβες.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα για τους ανθρώπους

Η μελέτη δεν αποδεικνύει πως ο κυτταρομεγαλοϊός ευθύνεται για τη νόσο Alzheimer στους ανθρώπους, υπογραμμίζουν οι ερευνητές. Ωστόσο, η έρευνα προσφέρει έναν πιθανό μηχανισμό που εξηγεί γιατί ορισμένες λοιμώξεις έχουν συσχετιστεί με ταχύτερη γνωστική έκπτωση. Αντί ο ιός να δρα άμεσα στα νευρικά κύτταρα, μπορεί να προκαλεί μια παρατεταμένη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού, η οποία τελικά επιβαρύνει τον εγκέφαλο.

Τα αποτελέσματα ανοίγουν έναν νέο δρόμο για την κατανόηση του Alzheimer, καθώς δείχνουν ότι η αντιμετώπιση της φλεγμονής και ο έλεγχος συγκεκριμένων ανοσολογικών αντιδράσεων ίσως αποτελέσουν μελλοντικούς στόχους για θεραπείες.