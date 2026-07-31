Ένας είδος όγκου που μεταδίδεται από ψάρι σε ψάρι αλλάζει όσα ξέραμε για τον καρκίνο

Μια ανακάλυψη που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τον καρκίνο έκαναν επιστήμονες μελετώντας ένα είδος γατόψαρου στη Βόρεια Αμερική. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα μελανώματα που εμφανίζονται σε καφέ γατόψαρα (brown bullhead catfish) σε λίμνη στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά δεν είναι απλώς όγκοι που δημιουργούνται ανεξάρτητα σε κάθε ζώο, αλλά αποτελούν έναν σπάνιο τύπο «μεταδοτικού καρκίνου».

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, δείχνει ότι τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να περνούν από ένα ψάρι σε άλλο και να λειτουργούν σχεδόν σαν ένας ξεχωριστός οργανισμός που εξαπλώνεται στον πληθυσμό. Μέχρι σήμερα, αντίστοιχα φαινόμενα είχαν καταγραφεί μόνο σε λίγες περιπτώσεις ζώων, όπως στους σκύλους, στους διαβόλους της Τασμανίας και σε ορισμένα θαλάσσια μαλάκια.

Η ανακάλυψη έγινε στη λίμνη Memphremagog, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στο Βερμόντ των ΗΠΑ και το Κεμπέκ του Καναδά. Από το 2012, βιολόγοι και ψαράδες είχαν παρατηρήσει ότι πολλά καφέ γατόψαρα εμφάνιζαν μεγάλες μαύρες κηλίδες ή εξογκώματα στο δέρμα τους. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι οι αλλοιώσεις αυτές ήταν κακοήθη μελανώματα. Το φαινόμενο προκάλεσε ανησυχία, καθώς σε ορισμένες περιοχές της λίμνης το ποσοστό των ψαριών με καρκίνο έφτανε το 30%. Αρχικά οι επιστήμονες εξέτασαν το ενδεχόμενο η αιτία να ήταν κάποια μόλυνση του νερού, χημικοί ρύποι ή ένας ιός που προκαλούσε καρκίνο. Ωστόσο, τα νέα στοιχεία οδήγησαν σε μια διαφορετική εξήγηση: ο ίδιος ο καρκίνος φαίνεται ότι μεταδίδεται από ψάρι σε ψάρι.

Πώς κατάλαβαν οι επιστήμονες ότι πρόκειται για μεταδοτικό καρκίνο

Για να διερευνήσουν την προέλευση των όγκων, οι ερευνητές συνέκριναν το γενετικό υλικό υγιών ψαριών με εκείνο των καρκινικών ιστών. Συλλέχθηκαν δείγματα από ψάρια με μελανώματα στη λίμνη Memphremagog, αλλά και από υγιείς πληθυσμούς γατόψαρων σε άλλες περιοχές. Η ομάδα χρησιμοποίησε σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης ολόκληρου του γονιδιώματος, δηλαδή εξέτασε μεγάλο μέρος του DNA των ψαριών για να δει αν οι όγκοι είχαν την ίδια γενετική «ταυτότητα».

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Τα καρκινικά κύτταρα από διαφορετικά ψάρια έμοιαζαν μεταξύ τους πολύ περισσότερο από ό,τι έμοιαζαν με τα φυσιολογικά κύτταρα του ίδιου του ψαριού στο οποίο βρίσκονταν. Αυτό αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των μεταδοτικών καρκίνων. Ενώ σε έναν συνηθισμένο καρκίνο, ένας όγκος δημιουργείται μέσα σε κάθε οργανισμό ξεχωριστά και οι μεταλλάξεις του DNA του είναι διαφορετικές από εκείνες άλλων όγκων, στην περίπτωση των γατόψαρων, οι επιστήμονες βρήκαν εκατοντάδες χιλιάδες γενετικές αλλαγές που ήταν κοινές στους όγκους πολλών διαφορετικών ψαριών. Αυτό υποδηλώνει ότι όλοι αυτοί οι καρκίνοι προέρχονται από έναν αρχικό όγκο που εμφανίστηκε κάποτε σε ένα μόνο ψάρι και στη συνέχεια εξαπλώθηκε.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης αν υπήρχε κάποιος ιός ή μικρόβιο που θα μπορούσε να εξηγεί την εμφάνιση του καρκίνου. Δεν εντόπισαν κάποιον οργανισμό που να συνδέεται με τα μελανώματα. Έτσι, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο «μεταδότης» δεν είναι ένας εξωτερικός παράγοντας, αλλά τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα.

Ένα σπάνιο φαινόμενο στη φύση

Οι μεταδοτικοί καρκίνοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Στους σκύλους, ένας συγκεκριμένος τύπος καρκίνου μεταδίδεται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής και μπορεί να υποχωρήσει χωρίς να σκοτώσει το ζώο. Αντίθετα, στους διαβόλους της Τασμανίας, ένας μεταδοτικός καρκίνος του προσώπου έχει προκαλέσει σοβαρή μείωση του πληθυσμού τους. Στα μαλάκια έχουν επίσης βρεθεί καρκίνοι που μπορούν να μεταφέρονται μέσω του νερού.

Η νέα μελέτη προσθέτει για πρώτη φορά ένα ψάρι σε αυτή τη μικρή λίστα, ενώ το πώς ακριβώς μεταδίδεται ο καρκίνος στα γατόψαρα παραμένει άγνωστο. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι μπορεί να παίζουν ρόλο οι συνθήκες ζωής του είδους. Τα συγκεκριμένα ψάρια συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς κατά την αναπαραγωγή, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες άμεσης επαφής. Παράλληλα, επειδή ζουν κοντά στον πυθμένα των λιμνών, υπάρχει πιθανότητα καρκινικά κύτταρα να παραμένουν στο περιβάλλον και να μεταφέρονται μέσω του νερού ή των ιζημάτων.

Τι σημαίνει η ανακάλυψη για το μέλλον

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο καρκίνος για τους πληθυσμούς των γατόψαρων. Σε κάποιες περιπτώσεις μεταδοτικών καρκίνων τα ζώα επιβιώνουν για χρόνια, ενώ σε άλλες οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν ο ίδιος καρκίνος υπάρχει και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Αμερικής. Οι παρατηρήσεις μελανωμάτων σε καφέ γατόψαρα υπάρχουν εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, επομένως είναι πιθανό η συγκεκριμένη μορφή καρκίνου να είναι παλαιότερη από όσο θεωρούσαν οι επιστήμονες.

Η ανακάλυψη δεν αφορά μόνο την προστασία ενός είδους ψαριού. Προσφέρει επίσης νέες πληροφορίες για την εξέλιξη του καρκίνου και για το πώς μια ασθένεια μπορεί να συμπεριφέρεται σαν ανεξάρτητος οργανισμός μέσα στη φύση. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι όσο περισσότερα είδη μελετώνται, τόσο πιθανότερο είναι να εντοπιστούν και άλλες περιπτώσεις μεταδοτικών καρκίνων. Αυτό μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες αντιλαμβάνονται τη σχέση ανάμεσα στον καρκίνο, τους οργανισμούς και τα οικοσυστήματα.