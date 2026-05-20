Survivor: Στον Σταύρο Φλώρο το έπαθλο των 250.000 ευρώ - Λιανός: «Είναι μαχητής της ζωής»

Με βαθιά συγκίνηση ολοκληρώθηκαν πρόωρα τα γυρίσματα του Survivor 2026, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Η είδηση συγκλόνισε τόσο τους παίκτες αλλά και την παραγωγή με όλους να στέκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του.

Ο Σταύρος, με απίστευτη δύναμη ψυχής και σθένος, συνεχίζει τη μεγάλη μάχη του στο Μαϊάμι, έχοντας δίπλα του εξειδικευμένη ιατρική ομάδα αλλά και τη στήριξη του ΣΚΑΪ και του Ατζούν.

Ο Γιώργος Λιανός μίλησε στους παίκτες κατά τη διάρκεια του τελευταίου συμβουλίου του νησιού κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στον Μάνο, ο οποίος με ψυχραιμία και αυταπάρνηση στάθηκε δίπλα στον Σταύρο από την πρώτη στιγμή, συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε να κρατηθεί στη ζωή ο φίλος και συμπαίκτης του.

Με σεβασμό στη σοβαρότητα της κατάστασης αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Όπως σημείωσε ο παρουσιαστής «για όλους, ο πραγματικός νικητής του φετινού Survivor είναι ο Σταύρος Φλώρος, ένας αληθινός survivor της ζωής».



Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, οι παίκτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα με λόγια αγάπης και ελπίδας στον Σταύρο. Στη συνέχεια αγκαλιάστηκαν και φώναξαν δυνατά «Ένα δυο τρία Σταύρος. Ένα δυο τρία. Μάνος» όπως επίσης και το χρώμα της ομάδας που κέρδισε «Μπλε».

Η ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού στο τελευταίο συμβούλιο

«Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το τραγικό γεγονός της Δευτέρας 11 Μαΐου. Εκείνο το πρωινό ήταν ημέρα ξεκούρασης για όλους, ο Σταύρος και ο Μάνος πήγαν για ψάρεμα, μια συνηθισμένη δραστηριότητα για όλους τους παίκτες. Είχαν μαζί τους την κίτρινη σημαδούρα, απαραίτητη για την ασφάλειά τους από διερχόμενα σκάφη.

Δυστυχώς, κατέληξε σε ένα τραγικό και απροσδόκητο ατύχημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Μάνος, ένα διερχόμενο τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον Σταύρο. Με τη βοήθεια του Μάνου, που έδειξε απίστευτη ψυχραιμία και ηρωισμό, ο Σταύρος επιβιβάστηκε στο σκάφος το οποίο τον μετέφερε στο πλησιέστερο λιμάνι όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο Μάνος, σε όλη τη διάρκεια της αγωνιώδους προσπάθειας, ήταν στο πλευρό του Σταύρου.

Το αποτέλεσμα του τραυματισμού ήταν η απώλεια του αριστερού του ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού του Σταύρου. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο Μαϊάμι με ένα εξαιρετικό team γιατρών που είναι στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή, προσφέροντάς του την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη. Ο ΣΚΑΪ και ο Ατζούν κάνουν και θα κάνουν τα πάντα ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη, καθώς αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειάς τους.

Ο Σταύρος επέδειξε γενναιότητα από την πρώτη στιγμή, παραμένει δυνατός, αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς με το πείσμα και την προσπάθειά του. Όλοι έχουν μείνει έκπληκτοι από το θάρρος, τη γενναιότητα και το ψυχικό σθένος ενός πραγματικού survivor της ζωής.

Όπως καταλαβαίνετε, νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος, γιατί είναι ο πραγματικός survivor. Είναι από τα λίγα που μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτόν και του αξίζει.

Φυσικά, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στον Μάνο, ώστε να βοηθηθεί και να ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο.

Σε αυτό το σημείο, κοινή μας απόφαση σχετικά με τα γυρίσματα είναι, σεβόμενοι και κατανοώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας πάντα σε προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες, να σταματήσουμε. Απόψε είναι το τελευταίο συμβούλιο και μ αυτό ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor 2026».

Τα λόγια των παικτών

Ο Μπένζι έστειλε το δικό του μήνυμα στον Σταύρο: «Το χαμόγελο που έχει ο Σταύρος δεν θα το ξεχάσω. Εύχομαι να τον ξαναδώ στην Ελλάδα. Life is crazy.»

Ο Γιώργος αναφέρθηκε στον Μάνο: «Θα τα ξαναπούμε στην Κρήτη. Τον Σταύρο τον είχα σαν μικρό μου αδελφό. Είχαμε τρέλα και οι δυο. Η κακιά στιγμή τα έφερε έτσι, αλλά δόξα τω Θεώ είναι μαζί μας».