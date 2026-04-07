Ένας νεκρός και 27 τραυματίες από σύγκρουση τρένου με στρατιωτικό φορτηγό στη Γαλλία

Ο οδηγός τρένου υψηλής ταχύτητας TGV έχασε τη ζωή του κατά την σύγκρουση του τρένου με στρατιωτικό φορτηγό βορείως της πόλης Αράς στην βόρεια Γαλλία, ενώ 27 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, ανακοίνωσαν η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF και οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στις 07.00 το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου 2026 σε ισόπεδη διάβαση, σύμφωνα με την εταιρεία.

PAS-DE-CALAIS : Le ministre des transports est attendu sur les lieux de l'accident de TGV. Le conducteur du train, incarcéré dans sa cabine, est mort, après avoir percuté un camion militaire du régiment de génie d'Angers au passage à niveau (La Voix du Nord). https://t.co/VUeGQ1mJte pic.twitter.com/fB12SbKvOM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 7, 2026

Ούτε η SNCF, ούτε οι τοπικές αρχές είναι μέχρι στιγμής σε θέση να δώσουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του συμβάντος.



Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί στο σημείο μέχρι τουλάχιστον το βράδυ της Τετάρτης 8 Απριλίου 2026.

