Ένας νεκρός και 27 τραυματίες από σύγκρουση τρένου με στρατιωτικό φορτηγό στη Γαλλία
Ο οδηγός τρένου υψηλής ταχύτητας TGV έχασε τη ζωή του κατά την σύγκρουση του τρένου με στρατιωτικό φορτηγό βορείως της πόλης Αράς στην βόρεια Γαλλία, ενώ 27 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, ανακοίνωσαν η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF και οι τοπικές αρχές.
Το δυστύχημα συνέβη στις 07.00 το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου 2026 σε ισόπεδη διάβαση, σύμφωνα με την εταιρεία.
Ούτε η SNCF, ούτε οι τοπικές αρχές είναι μέχρι στιγμής σε θέση να δώσουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του συμβάντος.
Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί στο σημείο μέχρι τουλάχιστον το βράδυ της Τετάρτης 8 Απριλίου 2026.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ