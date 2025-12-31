Ένας Ολυμπιακός και ένας ΠΑΟΚτσής επισκέφθηκαν αντίπαλες ομάδες

Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το 2025 οι πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να τα πουν… ποδοσφαιρικά.

Αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι γνωστός για τα ερυθρόλευκα αισθήματά του πήγε στον Βοτανικό και είδε την πορεία των έργων για το νέο γηπέδου του παναθηναϊκού.

Ο Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στον Πειραιά, πήρε την ευχή του ποιμενάρχη της περιοχής κ. Σεραφείμ και αφού βρέθηκε στο πρώτο λιμάνι της χώρας δεν ήταν δυνατό να μην επισκεφθεί και το περίπτερο του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρά το γεγονός ότι είναι υποστηρικτής της ομάδας του ΠΑΟΚ - είναι γέννημα θρέμμα θεσσαλονικιός- χαιρέτησε του εργαζόμενους ενώ δέχθηκε και τα πειράγματα από τους συνεργάτες του και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τον προέτρεψαν να φορέσει το κασκόλ του Ολυμπιακού…