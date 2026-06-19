Ένας Παρθενώνας όπως... παλιά: Εντυπωσιακές εικόνες μετά την ολοκλήρωση του δυτικού αετώματος

Ένα σπουδαίο κεφάλαιο για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης ολοκληρώθηκε με την αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και την οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών σκαλωσιών.

Για πρώτη φορά μετά από περίπου δύο αιώνες, η δυτική όψη του κορυφαίου μνημείου αποδίδεται στο παγκόσμιο κοινό στην πληρέστερη δυνατή μορφή της.

Η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος αποκαταστάθηκε χάρη στην τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του και την ολοκλήρωση του αντιθηματικού τοίχου. Το εξαιρετικά σύνθετο αυτό έργο υλοποιήθηκε από το προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) υπό την εποπτεία της ΕΣΜΑ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Φωτ.: Intime

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το αέτωμα, το οποίο γενιές Ελλήνων πολιτών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο είχαν συνηθίσει να βλέπουν ελλιπές, ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα».

Η κ. Μενδώνη συμπλήρωσε πως οι δύο νέοι ορθοστάτες «επιτρέπουν να αναδειχθούν εκ νέου οι μοναδικές αναλογίες και η γεωμετρική τελειότητα της δυτικής όψης», τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό».

Φωτ.: Intime

Η τεχνική πρόκληση του έργου

Η επέμβαση αποτέλεσε μία από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών. Ο ένας μεγάλος ορθοστάτης αποκαταστάθηκε στην αρχική του γεωμετρία με τη συγκόλληση αρχαίων θραυσμάτων και τη συμπλήρωση νέου μαρμάρου, ενώ ο δεύτερος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Με την απομάκρυνση των ικριωμάτων, η ελληνική αναστηλωτική σχολή επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την πρωτοπορία της σε διεθνές επίπεδο.