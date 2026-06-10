Ένας πατέρας που δεν δίστασε απέναντι στον τρόμο: Η ιστορία του «Ήρωα του Μπέλφαστ»

Σκηνές που θυμίζουν εφιάλτη εκτυλίχθηκαν στο Μπέλφαστ το βράδυ της Δευτέρας, όταν ένας άνδρας δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι στη μέση του δρόμου, σε ένα περιστατικό που σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται ως απόπειρα αποκεφαλισμού.

Το θύμα, ηλικίας 40 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό, την πλάτη και το μάτι. Οι γιατροί συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η ζωή του σώθηκε χάρη στην παρέμβαση ενός περαστικού, ο οποίος δεν δίστασε να επέμβει όταν είδε την επίθεση να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του.

Ο «ήρωας του Μπέλφαστ» που όρμησε στον δράστη

Ο άνδρας που έχει ήδη χαρακτηριστεί από πολλούς ως «ήρωας του Μπέλφαστ» είναι ο 32χρονος Ματ Μάγκ Τιερνάν, πατέρας ενός παιδιού και κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρέθηκε τυχαία στο σημείο όταν άκουσε φωνές, ουρλιαχτά και εκκλήσεις για βοήθεια.

Χωρίς να περιμένει την άφιξη της αστυνομίας, άρπαξε ένα ραβδί χέρλινγκ – το παραδοσιακό ξύλινο μπαστούνι που χρησιμοποιείται στο δημοφιλές ιρλανδικό άθλημα – και έτρεξε προς το σημείο της επίθεσης.

Μαζί με δύο ακόμη πολίτες κατάφερε να ακινητοποιήσει τον δράστη, αποτρέποντας, σύμφωνα με τις αναφορές, το χειρότερο δυνατό σενάριο.

Η σύζυγός του δήλωσε αργότερα περήφανη για την πράξη του, ενώ ο ίδιος ανέφερε πως το μόνο που ήθελε ήταν να προστατεύσει έναν άνθρωπο που κινδύνευε να χάσει τη ζωή του.

Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου



Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του φερόμενου δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από βρετανικά και διεθνή μέσα, πρόκειται για άνδρα από το Σουδάν, ο οποίος φέρεται να είχε φτάσει στην Ιρλανδία το 2021 και να είχε υποβάλει αίτημα ασύλου.

Μέχρι στιγμής οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του περιστατικού.

Η οργή στους δρόμους μετατράπηκε σε χάος



Λίγες ώρες μετά την επίθεση, η ένταση μεταφέρθηκε στους δρόμους του Μπέλφαστ.

Διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, με εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου να δείχνουν φλεγόμενα οχήματα, λεωφορεία και εκτεταμένες καταστροφές.

🛑#BREAKING this is EXCLUSIVE footage from the streets of Belfast as we speak the main steam media is not doing justice on there reporting people are really angry tonight❗️❗️❗️❗️#belfast #uk #news #riot #protest pic.twitter.com/icVwe2IeZL — RTI OSINT (real time intelligence) (@RTI_imtel) June 9, 2026

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρθηκαν επιθέσεις σε κατοικίες όπου διαμένουν μετανάστες, ενώ η αστυνομία κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλαπλά μέτωπα έντασης σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Οι εικόνες από το Μπέλφαστ αποτυπώνουν μια πόλη σε αναβρασμό, με τις αρχές να προσπαθούν να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.



Reuters

Μια επίθεση που συγκλόνισε τη Βόρεια Ιρλανδία



Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στη Βόρεια Ιρλανδία, όχι μόνο λόγω της αγριότητας της επίθεσης αλλά και εξαιτίας των γεγονότων που ακολούθησαν.

Την ώρα που ένας 40χρονος άνδρας δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο, η πράξη ενός πολίτη που επενέβη χωρίς δεύτερη σκέψη έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Για πολλούς, ο Ματ Μάγκ Τιερνάν δεν είναι απλώς ένας περαστικός που βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή. Είναι ο άνθρωπος που επενέβη αψηφώντας τον κίνδυνο και συνέβαλε καθοριστικά στην ακινητοποίηση του δράστη, πριν η επίθεση πάρει ακόμη πιο τραγική τροπή.