Ένας πολιτιστικός θησαυρός κατεβάζει ρολά: Το «Επί Λέξει» αποχαιρετά την πόλη - «Να διαβάζετε»

Ένα από τα πιο αγαπημένα βιβλιοπωλεία της Αθήνας, το «Επί Λέξει», ανακοίνωσε πως κλείνει οριστικά τις πόρτες του, ύστερα από δώδεκα χρόνια γεμάτα λέξεις, ιστορίες και ανθρώπους.

Για δώδεκα χρόνια, η Μαρία και ο Χρίστος Παπαγεωργίου μεταμόρφωσαν το βιβλιοπωλείο στην οδό Ακαδημίας 32 σε έναν ζωντανό χώρο αλληλεπίδρασης: παρουσίαζαν ποιήματα, φιλοξενούσαν μικρές σκηνές ανάγνωσης, έκαναν αφιερώματα σε ξεχασμένους συγγραφείς και στήριζαν τους νέους εκδότες. Ήταν το είδος του βιβλιοπωλείου που σε έκανε να νιώθεις πως κάθε τίτλος εκεί μέσα είχε επιλεγεί προσωπικά για σένα.

Σήμερα με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, το ιστορικό βιβλιοπωλείο ευχαρίστησε όλους τους φίλους του βιβλιοπωλείου για την αμέριστη στήριξή τους και την εμπιστοσύνη που του έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.

«Αγαπητοί και αγαπημένοι φίλοι του Επί Λέξει. Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού. Δεν υπάρχουν λόγια, και το ευχαριστώ είναι λίγο, για να εκφράσουν τα συναισθήματά μας. Για την απέραντη αγάπη, για την κατανόηση, για την εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους, τους αναγνώστες, τους συγγραφείς, τους εκδότες.



Πιστεύουμε ότι, στην υπόθεση του βιβλίου, το Επί Λέξει ένα λιθαράκι το έβαλε. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε την κυρία Ελένη Μιχαήλου, τη ζωγράφο μας, που οι επιλογές της, των καλλιτεχνών και των έργων τους κόσμησαν τον Μαύρο Τοίχο του βιβλιοπωλείου. Να είστε όλοι καλά, να διαβάζετε και να στηρίζετε τα μικρά βιβλιοπωλεία» αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ιδιοκτήτρια, Μαρία Παπαγεωργίου, που είχε καταφέρει να μετατρέψει το «Επί Λέξει» σε σημείο αναφοράς για τους βιβλιόφιλους αποφάσισε πρόσφατα να συνταξιοδοτηθεί και να πουλήσει το βιβλιοπωλείο. Η είδηση προκάλεσε ενδιαφέρον — πολλοί νέοι άνθρωποι ήθελαν να συνεχίσουν το «διαμάντι» της Οδού Ακαδημίας.

Ωστόσο όπως είχε γράψει το flash.gr, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου,(εταιρεία που εισάγει κινητά και τεχνολογικά είδη στην Ελλάδα) είχε άλλες σκέψεις. Για να γίνει η αλλαγή ιδιοκτησίας, ζήτησε υπερδιπλάσιο ενοίκιο, ουσιαστικά κλείνοντας την πόρτα σε κάθε επιχειρηματική συνέχεια.

«Είναι το τέλος μιας εποχής, όχι μόνο για τα βιβλιοπωλεία, η πόλη έχει αλλάξει, γίνεται πιο απρόσωπη, τα στέκια κλείνουν, δεν προσφέρεται η πόλη για συλλογικές κινήσεις, είναι για ατομικές δραστηριότητες» είχε δηλώσει στο flash.gr η κυρία Μαρία Παπαγεωργίου.

Το «Επί Λέξει» μπορεί να κατέβασε ρολά, αλλά για όσους το αγάπησαν, θα παραμένει μια όμορφη ανάμνηση — ένα μέρος όπου οι λέξεις συναντούσαν ανθρώπους και το βιβλίο ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα αντικείμενο: ήταν εμπειρία, συντροφιά, τρόπος ζωής.