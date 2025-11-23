Ένας στους τέσσερις άντρες δεν πιστεύει ότι θα τον ερωτευτούν - τι κρύβει αυτό το νούμερο

Αν έχεις έστω και έναν single φίλο στην παρέα σου, ο οποίος δεν πληροί τα κριτήρια μοντέλου για πασαρέλα του Armani, σίγουρα τον έχεις ακούσει να λέει: «Και ποια θα γυρίσει να κοιτάξει εμένα;».



Οι άνδρες μοιάζουν όλο και πιο απογοητευμένοι από το σύγχρονο τοπίο του dating και τις σχέσεις, όπως αποκαλύπτει μια νέα μελέτη, η οποία προσφέρει μια πλήρη εικόνα για το πώς αντιμετωπίζεται η αρρενωπότητα, αλλά και οι προκλήσεις των ανδρών στην εποχή μας.



Η έρευνα State of UK Men, που διεξήχθη από τους οργανισμούς ισότητας Equimundo και Beyond Equality, βασίστηκε σε περισσότερους από 2.100 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 έως 45 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όσα κατέδειξε, είναι εντυπωσιακά, αφού 1 στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία δεν θα τον ερωτευτεί ποτέ.



Ανησυχητικά αντι-φεμινιστικά συναισθήματα



Η μελέτη έδειξε υψηλά επίπεδα αντι-φεμινιστικής στάσης στους άνδρες του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 50% υιοθετεί ρητορική τύπου "red pill", η οποία βασίζεται σε μισογυνιστικές ιδέες, ενώ το 67% θεωρεί ότι τα ΜΜΕ παρουσιάζουν αρνητικά τους άνδρες. Το 59% πιστεύει ότι ο φεμινισμός ευνοεί τις γυναίκες σε βάρος των ανδρών, ενισχύοντας την εικόνα μιας κοινωνικής πόλωσης ανάμεσα στα δύο φύλα.

Η επιρροή των manosphere influencers



Δεδομένα από το κίνημα Movember δείχνουν ότι οι άνδρες που παρακολουθούν περιεχόμενο που παράγουν influencers αρρενωπότητας συχνά δηλώνουν απογοήτευση με το dating. Το 63% πιστεύει ότι οι γυναίκες πρέπει να εκπληρώνουν παραδοσιακούς ρόλους ως σύζυγοι και μητέρες, ενώ πολλοί θεωρούν ότι οι "high-value men" έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στις σχέσεις.

IMAGO / Capital Pictures

Υψηλές προσδοκίες γυναικών - Άγχος για τους άνδρες



Η είσοδος περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας έχει αλλάξει το παιχνίδι του dating. Το 48% των ανδρών δηλώνει ότι πρέπει να αλλάξει πολλά πάνω του για να επιτύχει μια σοβαρή σχέση, ενώ το 65% θεωρεί ότι οι γυναίκες έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους άνδρες στις σχέσεις.

Παράλληλα, οι οικονομικές πιέσεις και οι παραδοσιακοί ρόλοι δημιουργούν επιπλέον άγχος, με το 57% να πιστεύει ότι οι γυναίκες αναζητούν μόνο άνδρες με πολλά χρήματα ή καλή δουλειά.



Κούραση από τις dating εφαρμογές



Το 54% των ανδρών πιστεύει ότι οι περισσότεροι άνδρες δεν έχουν καμία πιθανότητα μέσω dating apps, ενώ το 52% χρησιμοποιεί τις εφαρμογές αναζητώντας μακροχρόνια σχέση. Παράλληλα, οι άνδρες χρησιμοποιούν τα apps περισσότερο για περιστασιακό σεξ (49% έναντι 23% των γυναικών).



Αυξανόμενες εικονικές σχέσεις με AI



Σχεδόν το 15% των ανδρών έχουν αλληλεπιδράσει με εικονικούς συντρόφους. Οι ψηφιακές αυτές σχέσεις προσφέρουν συναισθηματική οικειότητα χωρίς τους κινδύνους της απόρριψης ή οικονομικής πίεσης, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν την κοινωνική απομόνωση, ιδιαίτερα στους άνδρες που περνούν περισσότερο χρόνο online, όπως αναφέρει το Dazed.

Νεαροί άνδρες νιώθουν απελπισμένοι



Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα είναι ότι το 36% των ανδρών 18-24 ετών πιστεύει ότι καμία δεν μπορεί να τον ερωτευτεί, ενώ το 33% θεωρεί ότι δεν θα βρει ποτέ σύντροφο για να πορευτεί στη ζωή του.



Η έκθεση καταλήγει ότι οι άνδρες δεν απορρίπτουν τις σχέσεις, αλλά πολλοί απομακρύνονται ή χάνουν την ελπίδα ότι είναι πιθανές. Οι οικονομικές πιέσεις, οι κοινωνικές προσδοκίες, η διαδικτυακή αποσύνδεση και η επικράτηση έμφυλων ψηφιακών υποκουλτούρων δημιουργούν ένα τοπίο όπου η οικειότητα φαίνεται επικίνδυνη, μπερδεμένη και δύσκολα επιτεύξιμη.