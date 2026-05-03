Ενέδρα θανάτου σε 36χρονο στη Νέα Μάκρη: Συνελήφθησαν η πρώην σύντροφος του κι άλλα δύο άτομα

Ενέδρα θανάτου κατηγορείται πως είχε στήσει μία 31χρονη με καταγωγή από την Αίγυπτο, η οποία μαζί με ακόμη 4 άτομα χτύπησε μέχρι θανάτου τον 36χρονο, επίσης Αιγύπτιο, πρώην σύντροφο της, με τους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Μαραθώνα να προχωρούν σε τρεις συλλήψεις και να αναζητούν ακόμη δύο άτομα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Μάκρη το βράδυ της 24ης Απριλίου με τον 36χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή στον «Ερυθρό Σταυρό» όπου νοσηλεύτηκε χωρίς οι γιατροί να μπορέσουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε από τον πατέρα του θύματος, ο οποίος το μεσημέρι της 27ης Απριλίου πήγε στο ΤΔΕΕ Μαραθώνα και ανέφερε ότι ο γιος του πρόλαβε να του αποκαλύψει ότι η πρώην σύντροφος του, ο αδερφός της, ο νυν σύντροφος της κι ακόμη δύο άτομα του έστησαν ενέδρα και τον χτύπησαν άγρια με ξύλινα κοντάρια και μεταλλικούς σωλήνες.

Η ενέδρα στήθηκε σε ένα οικόπεδο της λεωφόρου Μαραθώνας, σε ένα παράπηγμα, περίπου 50 μέτρα μακριά από το σπίτι που ο 36χρονος Αιγύπτιος ζούσε με τον πατέρα του. Ο θάνατος του καταγράφηκε τα ξημερώματα της 27ης Απριλίου, καθώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών το θύμα είχε πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά κι άλλα τραύματα.

Με το που ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Μαραθώνα, ξεκίνησαν άμεσα τη συλλογή στοιχείων -μεταξύ των οποίων και αντικείμενα που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν στον ξυλοδαρμό του 36χρονου-, ενώ βίντεο από κάμερα ασφαλείας «πρόδωσε» τις κινήσεις του οχήματος των δραστών. Μετά την έκδοση ενταλμάτων, συνελήφθησαν η 31χρονη πρώην σύντροφος του θύματος, ο 33χρονος αδελφός της, καθώς επίσης και ο 40χρονος νυν σύντροφος της, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη οι άλλοι δύο που φέρονται να συμμετείχαν στον θανατηφόρο ξυλοδαρμό.

Πασπαλάρης: «Τάχιστη εξιχνίαση»

Μιλώντας στον FLASH ο γ.γ. της Ένωσης Αστυνομικών Β/Α Αττικής, Σάκης Πασπαλάρης, ανέφερε ότι «οι συνάδελφοι του ΤΔΕΕ Μαραθώνα κινήθηκαν τάχιστα και εξιχνίασαν άμεσα τη στυγερή ανθρωποκτονία, συλλαμβάνοντας μάλιστα και τρία εμπλεκόμενα άτομα. Αξίζουν συγχαρητήρια καθώς προχώρησαν σε συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες, με συλλογή κρίσιμων στοιχείων και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου, φτάνοντας σε ελάχιστο χρόνο στην εξιχνίαση μίας ανθρωποκτονίας. Με αυτόν τον τρόπο απέδειξαν ότι η ΕΛΑΣ διαθέτει επαγγελματισμό, αποφασιστικότητα, επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά και ζήλο για την εργασία».