Ενέργεια: Διασφαλισμένη η επάρκεια σε πετρέλαιο και αέριο – Πάνω από 2€ η αμόλυβδη

Η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης και μαζί της επιστρέφει ο πυρήνας της παγκόσμιας ενεργειακής ανησυχίας. Οι εξελίξεις δεν αποτιμώνται πλέον μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε ενεργειακό: κάθε πύραυλος, κάθε απειλή για κρίσιμες υποδομές και κάθε σενάριο διακοπής ροών μεταφράζεται αυτόματα σε νευρικότητα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Οι διεθνείς αγορές κινούνται ήδη σε «πολεμικό ρυθμό». Οι τιμές ενσωματώνουν το λεγόμενο γεωπολιτικό risk premium, ενώ οι traders προεξοφλούν ακόμη και τα πιο ακραία σενάρια για την εξέλιξη της κρίσης.



Για την Ελλάδα το διακύβευμα είναι διπλό. Aπό τη μία η ασφάλεια εφοδιασμού, από την άλλη η αντοχή των τιμών σε μια περίοδο όπου οικονομία και νοικοκυριά παραμένουν ευάλωτα σε νέες ανατιμήσεις.

Σε επιφυλακή το υπουργείο Ενέργειας

Η ελληνική αγορά παρακολουθεί τις εξελίξεις με σχετική ψυχραιμία, αν και οι αβεβαιότητες είναι μεγάλες. Πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι, σε αυτή τη φάση, ο εφοδιασμός της χώρας παραμένει ασφαλής, χάρη στη διαφοροποίηση πηγών και υποδομών. Ωστόσο, η πορεία των διεθνών τιμών είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί και εξαρτάται άμεσα από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης.



Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Νίκου Τσάφου, της ΡΑΑΕΥ, των διοικήσεων της Motor Oil και της HelleniQ Energy καθώς και εταιρειών φυσικού αερίου.

Στόχος ήταν η αποτίμηση της κατάστασης και η προετοιμασία για κάθε πιθανό σενάριο σε μια περίοδο όπου η ενέργεια μετατρέπεται ξανά σε βασικό γεωπολιτικό εργαλείο πίεσης.



Οι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι επιβεβαιώνουν ότι τα διαθέσιμα αποθέματα ξεπερνούν τις 90 ημέρες, επίπεδο που καλύπτει πλήρως τις υποχρεώσεις ασφαλείας της χώρας.

Οι τιμές τραβούν την ανηφόρα – Η βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ

Ανοδική τροχιά καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη υψηλών οκτανίων να περνά ήδη το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ σε αρκετά πρατήρια.



Στην Αττική, η αμόλυβδη 95 οκτανίων διαμορφώνεται από 1,682 έως 1,818 ευρώ το λίτρο, ενώ η 100άρα βενζίνη έχει ήδη ξεπεράσει το φράγμα των 2 ευρώ, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 2,135 ευρώ το λίτρο.



Την ίδια στιγμή, ανοδικά κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, με τις τιμές να καταγράφουν αύξηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Το «μαξιλάρι» της εποχικής ζήτησης

Ένας επιπλέον παράγοντας που λειτουργεί υπέρ της αγοράς είναι η συγκυρία.



Η ενεργειακή ζήτηση υποχωρεί καθώς:

ο χειμώνας ολοκληρώνεται

αυξάνεται η διάρκεια της ημέρας

ενισχύεται η παραγωγή από φωτοβολταϊκά

τα υδροηλεκτρικά αποθέματα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων.

Η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα δημιουργεί ένα πρόσθετο «μαξιλάρι σταθερότητας», μειώνοντας τον κίνδυνο άμεσων επιπτώσεων στην επάρκεια.



Ενδεικτικό είναι ότι τα ελληνικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνται κοντά στα 72,96 ευρώ/MWh, τιμή που αντανακλά περισσότερο την ισχυρή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και τα υψηλά υδροηλεκτρικά αποθέματα παρά τον πανευρωπαϊκό φόβο για το φυσικό αέριο.

Η νευρικότητα στο φυσικό αέριο

Παρά τη σχετική ψυχραιμία στο πετρέλαιο, οι μεγαλύτερες ανησυχίες εντοπίζονται στο Φυσικό Αέριο . Αναλυτές σημειώνουν ότι το επίκεντρο της ενεργειακής κρίσης μετατοπίζεται πλέον εκεί. Η αιτία είναι η αναστολή παραγωγής LNG στο Κατάρ, μετά τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις Ras Laffan και Mesaieed, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της παγκόσμιας δυναμικότητας υγροποίησης.



Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη μεταβλητότητα στις αγορές.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου στο TTF:

σημείωσαν ενδοσυνεδριακά άνοδο σχεδόν 40%

ξεπέρασαν τα 60 ευρώ/MWh, επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από το 2023

έκλεισαν τελικά γύρω στα 53 ευρώ/MWh, περιορίζοντας την ημερήσια άνοδο στο 22,7%.

Αν και η Ευρώπη δεν εξαρτάται πλήρως από το Κατάρ, η διακοπή φορτώσεων προς την Ασία δημιουργεί έλλειμμα στην παγκόσμια αγορά LNG και αυξάνει τον ανταγωνισμό για διαθέσιμα φορτία.

Οι ευρωπαϊκές αποθήκες σε κρίσιμο σημείο

Η κατάσταση των αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη αποκτά πλέον καθοριστική σημασία.

Τα επίπεδα πληρότητας βρίσκονται κάτω από 31%, έναντι περίπου 40% την ίδια περίοδο πέρυσι, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια απορρόφησης νέων κραδασμών.

Οι μεγαλύτερες αποθηκευτικές υποδομές βρίσκονται:

στη Γερμανία (πάνω από 230 TWh)

στην Ιταλία (περίπου 190 TWh)

στη Γαλλία (άνω των 130 TWh)

στην Ολλανδία (145 TWh)

στην Αυστρία (95 TWh)

στην Ουγγαρία (65 TWh).

Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι χώρες ξεκινούν την περίοδο επαναπλήρωσης από χαμηλότερη βάση.



Αν οι διαταραχές στις παγκόσμιες ροές LNG συνεχιστούν, η πίεση δεν θα φανεί μόνο στις τιμές αλλά και στον ρυθμό πλήρωσης των αποθηκών τους επόμενους μήνες, εκεί θα κριθεί η πραγματική ανθεκτικότητα του συστήματος ενόψει του χειμώνα.

Για τον λόγο αυτό συνεδριάζει η Ομάδα Συντονισμού Φυσικού Αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρακολουθεί τις ροές και συντονίζει τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις σε περιόδους ενεργειακής κρίσης.

Ακριβαίνει και το ρεύμα

Η αναταραχή στο φυσικό αέριο μεταφέρθηκε ήδη και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Montel:

το ουγγρικό συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας για τον Απρίλιο αυξήθηκε σχεδόν 50% σε μία εβδομάδα, φτάνοντας τα 114 ευρώ/MWh

το συμβόλαιο β’ τριμήνου αυξήθηκε πάνω από 42%

το συμβόλαιο Cal-2027 ενισχύθηκε περίπου 13%.

Η συγκρατημένη αντίδραση στο πετρέλαιο

Παρά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις απειλές για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, η αγορά πετρελαίου αντέδρασε σχετικά ψύχραιμα. Η τιμή του Brent κινήθηκε προς τα 85 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα πριν την κρίση, αλλά αρκετά χαμηλότερα από τις προβλέψεις για άμεση εκτίναξη πάνω από τα 100 δολάρια.

Η συγκρατημένη αντίδραση αποδίδεται σε μια σειρά παραγόντων:

υψηλή ρευστότητα στις αγορές

διαθέσιμα στρατηγικά αποθέματα

προγραμματισμένη αύξηση παραγωγής από τον OPEC+

δυνατότητα εκτροπής εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Ο φόβος για τα Στενά του Ορμούζ

Παρά την αρχική ψυχραιμία, αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αγορές ίσως υποτιμούν τη διάρκεια της κρίσης. Μια παρατεταμένη σύγκρουση ή διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό σοκ στις ενεργειακές ροές.



Ήδη, σύμφωνα με διεθνή μέσα, χώρες όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κινούνται διπλωματικά προς τις ΗΠΑ επιδιώκοντας ταχεία αποκλιμάκωση, καθώς μια παρατεταμένη κρίση θα εκτόξευε τα ασφάλιστρα μεταφοράς και θα αποσταθεροποιούσε την παγκόσμια αγορά LNG.

Η Κίνα στο επίκεντρο των ανησυχιών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση της Κίνας. Ως βασικός εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου, το Πεκίνο έχει άμεσο συμφέρον να παραμείνουν ανοιχτές οι θαλάσσιες οδοί. Πέρυσι η Κίνα εισήγαγε περίπου 13,4% του πετρελαίου της διά θαλάσσης από το Ιράν, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε πιθανή διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας.



Οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή στις ροές από τον Περσικό Κόλπο θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, μεταφέροντας την κρίση από την αγορά πετρελαίου και στην αγορά φυσικού αερίου.