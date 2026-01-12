Ενέργεια και σπάνια ορυκτά - Η κρίσιμη επίσκεψη Παπασταύρου στη Σαουδική Αραβία

Σε μια περίοδο όπου η ενέργεια, τα κρίσιμα μέταλλα και οι αλυσίδες εφοδιασμού καθορίζουν γεωπολιτικές ισορροπίες, η παρουσία της Ελλάδας δεν μπορεί να είναι διακοσμητική, πολλώ δε μάλλον, έπειτα και από τις ενεργειακές συμφωνίες που έχει κάνει η Αθήνα. Και ακριβώς αυτό δείχνει το ταξίδι του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στο Ριάντ, για τη διεθνή Υπουργική Συνάντηση στο πλαίσιο του Future Minerals Forum 2026.

Η Σαουδική Αραβία έχει εξελιχθεί σε ισχυρό παράγοντα στο παγκόσμιο ενεργειακό και ορυκτό οικοσύστημα. Και το γεγονός ότι ο Έλληνας Υπουργός έχει προγραμματισμένες διμερείς επαφές με τον Υπουργό Ενέργειας, Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, αλλά και με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, δείχνει ότι η χώρα μας έχει θέση στο τραπέζι των συζητήσεων καθώς είναι από τις λίγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν σπάνια ορυκτά στο υπέδαφος τους.

Στο Ριάντ ο Σταύρος Παπασταύρου θα συναντήσει εκπροσώπους μεγάλων σαουδαραβικών ομίλων αλλά και εκπροσώπους του Trump Organization που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Το συγκεκριμένο ταξίδι, αν μη τι άλλο, είναι από τα κρισιμότερα που έχει κάνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς το συγκεκριμένο forum δεν είναι ένα συνέδριο ιδεών αλλά ένα τραπέζι στο οποίο κάθονται παγκόσμιοι παίκτες της ενέργειας και όχι μόνον.

Και εδώ ακριβώς μπαίνει ο ρόλος του κ. Παπασταύρου. Η επίσκεψή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που συνδέει τα ορυκτά, τις ενεργειακές διασυνδέσεις και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Όχι θεωρητικά. Πρακτικά και κυρίως χωρίς καθόλου επικοινωνιακό θόρυβο...

