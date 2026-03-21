Ενεργειακή κρίση: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες στήνουν «αναχώματα» με μειώσεις φόρων

Πακέτο μέτρων για την περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με «πυρήνα» τη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, ενεργοποιούν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενώ η ΕΕ αναζητά κοινή εργαλειοθήκη με στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις για την απόσβεση των «παρενεργειών» από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.



Την ίδια ώρα, η ελληνική κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι τη μείωση του ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) στα υγρά καύσιμα υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προχωρούν σε παρεμβάσεις με κόστος για τα κρατικά ταμεία χωρίς να επηρεάζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Πάντως ο σχεδιασμός προβλέπει επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην αντλία, χορήγηση fuel pass και άλλα στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο «χάρτης» με τα μέτρα κατά ενεργειακής κρίσης διαμορφώνεται μέχρι στιγμής ως εξής:

Ισπανία

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε 80 μέτρα για την στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα και το φυσικό αέριο από το 21% στο 10% η οποία αναμένεται να μειώσει τις τιμές στις αντλίες έως και 30 λεπτά ανά λίτρο και «κούρεμα» φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια που θα φτάσει έως και 60%.

Ιταλία

Μείωσε προσωρινά τον φόρο στη βενζίνη κατά 25 λεπτά ανά λίτρο και κατά 19 λεπτά στο υγραέριο και χορήγησε φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις σε επαγγελματίες οδηγούς και μεταφορικές εταιρείες. Παράλληλα ενίσχυσε τους ελέγχους μέσω της αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας και χειραγώγησης τιμών.

Πορτογαλία

Μείωσε προσωρινά τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα και καθιέρωσε μηχανισμό αυτόματης προσαρμογής των φόρων ώστε όταν αυξάνονται οι τιμές να μειώνεται αντίστοιχα η φορολογική επιβάρυνση.

Γερμανία

Η κυβέρνηση προχωρήσει σε μείωση πολιτειακών τελών που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και σε στοχευμένες επιδοτήσεις σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Αυστρία

Μείωσε προσωρινά το φόρο στη βενζίνη και το πετρέλαιο κατά περίπου 5 λεπτά ανά λίτρο ενώ επέβαλε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών και των πρατηρίων καυσίμων για να αποτραπούν υπερβολικές αυξήσεις. Τα μέτρα εκτιμάται ότι οδηγούν σε συνολική μείωση των τιμών κατά περίπου 10 λεπτά το λίτρο.

Από τη πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση επέβαλε πλαφόν στα μεικτά περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων και σε βασικά είδη διατροφής και σχεδιάζει οριζόντια επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης για τη συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, χορήγηση fuel pass ανάλογα με το όχημα και την περιοχή για περιορισμένο χρονικό διάστημα ανάλογα και με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος