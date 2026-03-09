Ενεργειακή κρίση: Προειδοποίηση Πιερρακάκη στο Eurogroup για αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Την ανάγκη άμεσης αλλά και στρατηγικής διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης, ώστε να προστατευθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά από νέες αυξήσεις στις τιμές, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Κυριάκος Πιερρακάκης , προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Όπως σημείωσε, η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίουο καταγράφουν σημαντική άνοδο, ενώ οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Οι επιπτώσεις πέρα από την ενέργεια

Ο πρόεδρος του Eurogroup προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της κρίσης δεν περιορίζονται μόνο στον ενεργειακό τομέα.

Όπως εξήγησε, η αύξηση των τιμών μπορεί να επηρεάσει και άλλους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως:

το κόστος των λιπασμάτων

τις αερομεταφορές

τις γενικότερες χρηματοδοτικές συνθήκες

Η εξέλιξη αυτή, όπως επισήμανε, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Προειδοποίηση Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup για αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. pic.twitter.com/7csQDHLaWp — Flash.gr (@flashgrofficial) March 9, 2026

Διττή στρατηγική για την ευρωπαϊκή ενέργεια

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η συζήτηση στο Eurogroup θα κινηθεί σε δύο επίπεδα. Αφενός θα εξεταστούν άμεσα μέτρα για τη διαχείριση της τρέχουσας κρίσης και αφετέρου θα συζητηθούν μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.



Βασικός στόχος, όπως τόνισε, είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και η προστασία των νοικοκυριών από τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας.

«Η λέξη-κλειδί είναι η προσιτή τιμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών-μελών, με στόχο τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μέτρων

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και παραμένουν ανοιχτοί στη συζήτηση πιθανών μέτρων.



Ωστόσο, το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες.



Στο τραπέζι βρίσκεται και η αξιοποίηση της λεγόμενης «εργαλειοθήκης» που είχε δημιουργηθεί το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αν και – όπως σημείωσε – η κατάσταση δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο.

Συζητήσεις για τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιβεβαίωσε επίσης ότι στη συνάντηση των χωρών της G7 εξετάστηκε το ενδεχόμενο αξιοποίησης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ως μέτρο για τη συγκράτηση των τιμών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρέπεμψε στο κοινό ανακοινωθέν της G7 και στον προεδρεύοντα της συνάντησης, τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών.

Κλείνοντας, τόνισε ότι υπάρχει κοινή αντίληψη μεταξύ των χωρών για την ανάγκη συντονισμένης δράσης.

«Υπάρχει κοινό πνεύμα για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Κατανοούμε πλήρως ότι πρέπει να εγγυηθούμε τις προμήθειες και να κινηθούμε συντονισμένα», σημείωσε.