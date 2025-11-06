Ενεργειακή συμμαχία 3+1: ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ ενισχύουν τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

Μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας έστειλαν Ουάσιγκτον, Λευκωσία, Αθήνα και Τελ Αβίβ μέσα από τη σημερινή υπουργική Σύνοδο Ενέργειας του σχήματος 3+1, με επίκεντρο την ενεργειακή ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη στρατηγική ανθεκτικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο .

Οι υπουργοί Ενέργειας των τεσσάρων χωρών και οι συμπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη λειτουργία του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο θεωρείται κομβικό εργαλείο για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Επενδύσεις σε διασυνδέσεις και ενεργειακή διαφοροποίηση

Οι τέσσερις πλευρές στήριξαν ανοιχτά τα έργα περιφερειακής διασυνδεσιμότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και όσα σχεδιάζονται στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της περιοχής από «κακόβουλους παράγοντες» και να ενισχυθεί η ενεργειακή συνδεσιμότητα μεταξύ ομοφρόνων περιφερειακών εταίρων.

Joint Statement on the 3+1 Energy Ministerial in Athens, Greecehttps://t.co/mRkgUZNvaT

The following joint statement was released by the Governments of the United States, the Republic of Cyprus, Greece, and Israel pic.twitter.com/udpbI38qwg — Yerelce (@yerelce) November 6, 2025

Καταδίκη της Ρωσίας και επόμενα βήματα

Οι υπουργοί, στην κοινή δήλωση, καταδίκασαν απερίφραστα τις ρωσικές προσπάθειες να παρακάμψουν τις διεθνείς κυρώσεις στο πετρέλαιο και να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας, επαναβεβαιώνοντας τη θέση τους υπέρ της διεθνούς νομιμότητας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Τέλος, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για στενότερη συνεργασία σε έργα ενεργειακών υποδομών μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ, ενώ οι τέσσερις Υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου στην Ουάσιγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026, στο πλαίσιο του Ανατολικομεσογειακού Διαλόγου Ενέργειας 3+1, με στόχο να προωθήσουν περαιτέρω τη στρατηγική τους συνεργασία.