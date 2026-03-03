Ενεργειακή βόμβα στη σκιά του πολέμου – Στο τραπέζι η Ομάδα Κρίσεων, ανεβαίνουν οι τιμές

Σε έναν νέο, δυνητικά επικίνδυνο κύκλο αβεβαιότητας εισέρχεται η ελληνική ενεργειακή αγορά, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή . Το βασικό ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει πρόβλημα σήμερα. Είναι αν θα υπάρξει αύριο και πόσο θα κοστίσει.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αρμόδιων παραγόντων ότι δεν υφίσταται άμεση απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια, η ανησυχία είναι διάχυτη. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης και κυρίως η τύχη των Στενών του Ορμούζ κρατούν κυβέρνηση και αγορά σε επιφυλακή.

Στο «μικροσκόπιο» η ενεργειακή ασφάλεια

Στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ενεργειακών ομίλων, του Ρυθμιστή και του ΔΕΣΦΑ διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση δεν θυμίζει τις πιέσεις της περιόδου του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, πίσω από τις επίσημες τοποθετήσεις, πηγές της αγοράς αναγνωρίζουν ότι η αβεβαιότητα είναι πραγματική.



Το Ιράν απαντά στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ με ασύμμετρες κινήσεις, γεγονός που εντείνει τα σενάρια ενεργειακής αναταραχής. Όσο το γεωπολιτικό τοπίο παραμένει θολό, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος αλυσιδωτών επιπτώσεων.

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων: Πότε θα χτυπήσει το «καμπανάκι»;

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η σύγκληση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων για την ενεργειακή ασφάλεια, προκειμένου να αξιολογηθεί η επάρκεια εφοδιασμού και η θωράκιση κρίσιμων υποδομών.

Το όργανο συγκαλείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ενώ σε προηγούμενες περιπτώσεις (καύσωνες, πυρκαγιές) είχε ενεργοποιηθεί με πιο περιορισμένη σύνθεση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Προς το παρόν δεν υπάρχει άμεση απόφαση για σύγκληση. Όμως, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, αυτό μπορεί να αλλάξει «από στιγμή σε στιγμή» αν οι εξελίξεις το επιβάλουν

Στενά του Ορμούζ: Το μεγάλο ρίσκο για την αγορά ενέργειας

Το κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία είναι τα Στενά του Ορμούζ. Από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG.

Αν και η ελληνική αγορά δεν εμφανίζει άμεση εξάρτηση από προμήθειες που περνούν υποχρεωτικά από την περιοχή, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η φυσική ροή. Είναι η ψυχολογία των αγορών.

Τα δύο μεγάλα ελληνικά διυλιστήρια, Helleniq Energy και Motor Oil , προμηθεύονται αργό από χώρες που δεν επηρεάζονται άμεσα από τις συγκρούσεις. Επίσης, οι εισαγωγές LNG από το Κατάρ είναι περιορισμένες για τη χώρα.

Ωστόσο, τα σενάρια που «τρέχουν» στις ενεργειακές εταιρείες δείχνουν ότι σε περίπτωση παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών έως τον χειμώνα, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές σε διεθνές επίπεδο και η Ελλάδα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη.

Ράλι στη χονδρεμπορική ρεύματος – Έκρηξη 130% σε 48 ώρες

Η διεθνής ένταση δεν μένει στα χαρτιά των χρηματιστηρίων ενέργειας. Έχει ήδη περάσει στην ελληνική αγορά. Η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας εκτοξεύτηκε σχεδόν κατά 130% μέσα σε μόλις δύο ημέρες, φτάνοντας στα 105,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για απότομη και βίαιη μεταβολή που αποτυπώνει τη νευρικότητα των αγορών.



Καύσιμα: Έρχονται αυξήσεις από Τετάρτη

Το άμεσο και απτό πρόβλημα είναι οι τιμές. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, με την αγορά να αντιδρά νευρικά σε κάθε είδηση από τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς πετρελαιοειδών:

Η αμόλυβδη αυξάνεται κατά περίπου 2 λεπτά/λίτρο και διαμορφώνεται κοντά στα 1,77 ευρώ.

Το πετρέλαιο κίνησης ανεβαίνει κατά περίπου 5 λεπτά/λίτρο, φτάνοντας τα 1,46 – 1,47 ευρώ.

Φυσικό αέριο και ρεύμα: Το «ντόμινο» μόλις ξεκίνησε

Η τιμή του φυσικού αερίου στην πλατφόρμα TTF κατέγραψε άλμα άνω του 35%. Τα συμβόλαια Απριλίου εκτινάχθηκαν στα 49 ευρώ/MWhκαι στη συνέχεια αποκλιμακώθηκαν στα 43 ευρώ/MWh, επίπεδα πάντως αισθητά υψηλότερα από πριν την έναρξη των συγκρούσεων.

Τα ακραία σενάρια μιλούν για TTF στα 100 ευρώ/MWh αν υπάρξει μακροχρόνιο μπλοκάρισμα στα Στενά του Ορμούζ.

Προς το παρόν δεν εξετάζεται καμία κρατική παρέμβαση. Αν όμως συνεχιστεί το ράλι, τότε το αυξημένο κόστος φυσικού αερίου θα περάσει, αναπόφευκτα, στην ηλεκτρική ενέργεια. Και τότε το ζήτημα δεν θα είναι μόνο γεωπολιτικό. Θα είναι βαθιά κοινωνικό.