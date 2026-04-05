Ενεργειακό «φρένο»: Ανοίγει αύριο το Fuel Pass - «Κλειδώνουν» οι τιμές στο ρεύμα

Με την αγορά να κινείται στον αστερισμό της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και της αυξανόμενης ακρίβειας, η κυβέρνηση επιστρατεύει μια δέσμη μέτρων από κρατικές επιδοτήσεις έως πλαφόν στα περιθώρια κέρδους επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας για τα νοικοκυριά. Το «στοίχημα» είναι η απορρόφηση των κραδασμών από τις αυξήσεις στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, την ώρα που οι τιμές του αργού παραμένουν σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η «στρατηγική» του ρεύματος: Πράσινα vs Μπλε τιμολόγια

Στο μέτωπο της ηλεκτρικής ενέργειας, τα «πράσινα» τιμολόγια του Απριλίου καταγράφουν μια μέση αύξηση 17%. Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο ήπια για τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών. Η ΔΕΗ και οι μεγάλοι πάροχοι περιόρισαν τις αυξήσεις στο 6-7%, ενώ περίπου 1,7 εκατομμύριο πολίτες που έχουν επιλέξει τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια παραμένουν στο «απυρόβλητο».

Με τις τιμές στα σταθερά τιμολόγια να ξεκινούν από τα 11 σεντς ανά κιλοβατώρα (έναντι 14-25 στα πράσινα), το «κλείδωμα» τιμής για έναν χρόνο αποτελεί αυτή τη στιγμή το ασφαλέστερο καταφύγιο για όσους φοβούνται νέα ανατίμηση.

Fuel Pass: Ποιοι και πόσα θα λάβουν από αύριο

Από αύριο, Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου), ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Η ενίσχυση αφορά το 75% των οδηγών με οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ (προσαυξανόμενο κατά 5.000 για κάθε παιδί).

-Αυτοκίνητα στην Ηπειρωτική Ελλάδα λαμβάνουν 50 ευρώ ενώ στα νησιά 60 ευρώ

-Μοτοσυκλέτες λαμβάνουν 30 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και 35 ευρώ στα νησιά

Ιδιαίτερα κερδισμένοι είναι οι κάτοχοι diesel αυτοκινήτων, καθώς απολαμβάνουν διπλή ενίσχυση: την οριζόντια μείωση των 20 λεπτών στην αντλία που ισχύει από την 1η Απριλίου και το ποσό του Fuel Pass, το οποίο μεταφράζεται σε επιπλέον ελάφρυνση περίπου 36 λεπτών ανά λίτρο.

Πλαφόν στο κέρδος για να μην «χαθεί» η επιδότηση

Για να διασφαλιστεί ότι οι μειώσεις θα φτάσουν όντως στην τσέπη του πολίτη, παραμένει σε ισχύ το αυστηρό πλαφόν στα περιθώρια κέρδους: 5 λεπτά ανά λίτρο στη χονδρική και 12 λεπτά στη λιανική. Η αγορά καλείται πλέον σε αυτοσυγκράτηση, καθώς οι έλεγχοι αναμένεται να εντατικοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πασχαλινής εξόδου.