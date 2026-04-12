Ενεργειακό «σωσίβιο» στη Σαουδική Αραβία: Ξανά σε λειτουργία ο αγωγός Ανατολής-Δύσης

Σε κανονική λειτουργία έχει επιστρέψει ο αγωγός Ανατολής–Δύσης της Σαουδική Αραβία, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα για την εξαγωγή αργού πετρελαίου, ειδικά σε περιόδους έντασης και περιορισμών στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σαουδαραβικού υπουργείου Ενέργειας, ο ενεργειακός εξοπλισμός και ο αγωγός που είχαν υποστεί ζημιές από επιθέσεις έχουν πλέον αποκατασταθεί πλήρως, επαναφέροντας τη λειτουργική τους ικανότητα.

Όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο SPA, η αποκατάσταση ενισχύει την αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Οι επιθέσεις και οι επιπτώσεις στην παραγωγή

Δημοσιεύματα διεθνών μέσων είχαν αναφέρει ότι εγκαταστάσεις του δικτύου Petroline είχαν στοχοποιηθεί από επιθέσεις με drones στις 8 Απριλίου, παρά την κατάπαυση πυρός στην περιοχή.

Αν και αρχικά δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από το Ριάντ ή τη Saudi Aramco, στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι οι επιθέσεις είχαν προκαλέσει απώλειες στην παραγωγή και ζημιές σε αντλιοστάσιο του αγωγού.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ροή πετρελαίου είχε μειωθεί κατά περίπου 700.000 βαρέλια ημερησίως, πριν αποκατασταθεί σταδιακά.

🚨URGENTE: A GUERRA NÃO PAROU, IRÃ, ISRAEL E EUA ESTÃO NO COMANDO.



EUROPA, ASIA, RÚSSIA, ÍNDIA E CHINA ESTÃO ASSISTINDO TUDO ISSO EM PÂNICO!!



OU TUDO ISSO É SÓ FOGO DE PALHA E A PAZ ESTÁ PRÓXIMA?



🚨🇮🇷 URGENTE: O oleoduto "Leste-Oeste", conhecido como "Petroline", que… — NETO 🎯 (@appneto) April 9, 2026

Στρατηγικής σημασίας υποδομή για το παγκόσμιο εμπόριο

Η Saudi Aramco, στην οποία ανήκει ο αγωγός, διαχειρίζεται μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές παγκοσμίως.

Ο αγωγός Ανατολής–Δύσης, γνωστός και ως Petroline, έχει συνολικό μήκος περίπου 1.200 χιλιομέτρων και συνδέει τον Περσικό Κόλπο με την Ερυθρά Θάλασσα, λειτουργώντας ως εναλλακτική διαδρομή σε περίπτωση αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Η Σαουδική Αραβία, ως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου παγκοσμίως, παράγει πάνω από 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, με τον αγωγό να αποτελεί κρίσιμο εργαλείο σταθερότητας για τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η επαναλειτουργία του αγωγού έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τις θαλάσσιες οδούς της περιοχής να παραμένουν κομβικές για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ