Ενεργειακός «σεισμός» στο Μαξίμου: Η Chevron υπέγραψε για τα οικόπεδα της Κρήτης και Πελοποννήσου

Μια νέα σελίδα στον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας ανοίγει από σήμερα, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπεγράφησαν οι συμβάσεις παραχώρησης για την έρευνα και ενδεχόμενη εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε στρατηγικές θαλάσσιες περιοχές.

Η είσοδος της Chevron , ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής ΑΟΖ.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

«Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, πριν την τελετή υπογραφής, σημειώνοντας ότι τα τέσσερα μπλοκ που αναμένεται να γίνουν έρευνες καλύπτουν μια μεγάλη περιοχή.



Το πρόγραμμα εξερεύνησης ξεκινά σε 47.000 τ.χλμ, ωστόσο στη συνέχεια, το εύρος θα διπλασιαστεί. «Η Ελλάδα καταλαβαίνει τον ρόλο που παίζουν οι υδρογονάνθρακες. Γι αυτό και έχουμε επενδύσει αρκετά σε σωλήνες μεταφοράς, εργοστάσια κι όλες αυτές οι επενδύσεις», λέγοντας ότι η χώρα μας πλέον εξάγει ρεύμα.



«Η ιστορική απόφαση να σταματήσει η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο δίνει ευκαιρία στη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει έτοιμη την υποδομή. Ο Κάθετος Διάδρομος θα είναι πολύ καλή εναλλακτική ηστο φυσικό αέριο της Ρωσίας», είπε.

Το «χρυσό» τετράγωνο των 47.000 τ.χλμ.



Η αμερικανική εταιρεία, σε κοινοπραξία με τη Helleniq Energy, αναλαμβάνει τέσσερις θαλάσσιες παραχωρήσεις που προκηρύχθηκαν από την ΕΔΕΥΕΠ. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν μια τεράστια έκταση συνολικά περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνουν τα οικόπεδα:

«Νότια της Πελοποννήσου»

«Α2»

«Νότια της Κρήτης Ι»

«Νότια της Κρήτης ΙΙ»

Οι υπογραφές



Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ικανοποίησης, με την παρουσία της Αμερικανίδας Πρέσβειρας στην Αθήνα,Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα.

Τις συμβάσεις υπέγραψαν:

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο CEO της ΕΔΕΥΕΠ, Άρης Στεφάτος.

Ο Αντιπρόεδρος Global New Ventures της Chevron, Gavin Lewis.

Ο CEO της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης.

Τι ακολουθεί



Με την επισημοποίηση των συμβάσεων, ανοίγει ο δρόμος για τις σεισμικές έρευνες στις συγκεκριμένες περιοχές. Στόχος είναι η αποτύπωση των πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, που θα μπορούσαν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε βασικό ενεργειακό κόμβο για ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της ηπείρου.