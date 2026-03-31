Ενεργειακός συναγερμός στην ΕΕ: Σχέδιο για «ψαλίδι» στα καύσιμα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εισέρχεται η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, με την Κομισιόν να καλεί τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να εξετάσουν άμεσα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η εισήγηση του επικεφαλής ενέργειας της ΕΕ, Dan Jorgensen, ενόψει της σημερινής έκτακτης συνόδου των υπουργών Ενέργειας προειδοποιεί για «παρατεταμένη διαταραχή» στον εφοδιασμό λόγω του πολέμου στο Ιράν. Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με μια περίοδο έντονων πιέσεων στις αντλίες, καθώς οι τιμές της βενζίνης οδεύουν ολοταχώς προς τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο ενόψει του Πάσχα.

Σύμφωνα με την επιστολή Jorgensen που αποκαλύπτει το POLITICO, οι εθνικές κυβερνήσεις καλούνται να δώσουν έμφαση στον περιορισμό της ζήτησης στον τομέα των μεταφορών. Το σχέδιο περιλαμβάνει συστάσεις προς τους πολίτες για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων με αυτοκίνητο ή αεροπλάνο, προκειμένου να διασφαλιστούν αποθέματα για ζωτικές λειτουργίες της οικονομίας. Η Ευρώπη εξαρτάται σε ποσοστό άνω του 40% από τον Περσικό Κόλπο για τις εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών, γεγονός που καθιστά την περιοχή ευάλωτη σε περίπτωση πλήρους διακοπής των ροών από τα Στενά του Ορμούζ.

Πάντως το πρωί της Τρίτης το άνοιγμα του πετρελαίου ήταν πτωτικό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι ίσως τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ και οι συνεργάτες του εκτίμησαν ότι μια επιχείρηση για το άνοιγμα του στενού θα παρέτεινε τη σύγκρουση πέρα από τον χρονικό ορίζοντα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει θέσει

Η ελληνική αγορά και το ράλι των τιμών

Στο εσωτερικό μέτωπο, η ανησυχία εντείνεται καθώς οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου προσέγγισαν ενδοσυνεδριακά τα 120 δολάρια. Οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων στην Ελλάδα αναφέρουν ότι η αύξηση αυτή θα μετακυλιστεί άμεσα στην κατανάλωση, με τη βενζίνη να αναμένεται να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 2,20 ευρώ τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διακυμάνσεις, καθώς η χώρα στερείται εγχώριας παραγωγής και επηρεάζεται άμεσα από το ενεργειακό κόστος, το οποίο επιβαρύνει το κόστος μεταφορών και τα βασικά αγαθά.

Ενέργειες για την επάρκεια και εναλλακτικές πηγές

Παρά τις πιέσεις στις τιμές, η ελληνική πλευρά εστιάζει στη θωράκιση της επάρκειας. Τα ελληνικά διυλιστήρια, τα οποία προμηθεύονται αργό πετρέλαιο σε ποσοστό άνω του 50% από το Ιράκ και άλλες χώρες του Κόλπου, έχουν ήδη ενεργοποιήσει σχέδια αναζήτησης εναλλακτικών πηγών. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η στροφή προς προμηθευτές από τη Λιβύη και τις Ηνωμένες Πολιτείες κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση των αποθεμάτων. Η κυβέρνηση, σε συντονισμό με τους παρόχους, εξετάζει την αναβολή μη απαραίτητων εργασιών συντήρησης στις μονάδες διύλισης για το επόμενο διάστημα, ακολουθώντας τις συστάσεις της Κομισιόν.

Ταυτόχρονα, εντείνεται η παρακολούθηση της αγοράς για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, ενώ στο τραπέζι της ΕΕ παραμένουν προτάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για πιο δραστικές παρεμβάσεις, όπως η ενίσχυση της τηλεργασίας και η μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους. Οι αποφάσεις της σημερινής συνόδου στις Βρυξέλλες αναμένεται να καθορίσουν αν η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα περάσουν από τις εθελοντικές συστάσεις σε υποχρεωτικά μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης καυσίμων.