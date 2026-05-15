Ενεργειακός «θώρακας» στα Βαλκάνια: Η συμμαχία των 4 στην Αθήνα για φθηνότερο ρεύμα και ασφάλεια

Σε μια κρίσιμη καμπή για το ευρωπαϊκό ενεργειακό γίγνεσθαι, η Αθήνα κατέστη το επίκεντρο των εξελίξεων φιλοξενώντας την Τετραμερή Υπουργική Συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας.

Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων χωρών συνυπέγραψαν ένα κοινό ανακοινωθέν-σταθμό, το οποίο θέτει τις βάσεις για μια βαθύτερη περιφερειακή συνεργασία, μετατρέποντας τη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής.

Η ενέργεια ως κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη



Οι Υπουργοί Ενέργειας υπογράμμισαν ότι στην παρούσα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας, η ενεργειακή ασφάλεια και οι προσιτές τιμές δεν αποτελούν πλέον στενά εθνικά ζητήματα, αλλά κοινή περιφερειακή ευθύνη. Το μήνυμα της συνάντησης ήταν σαφές: Μόνο μέσα από τη στενότερη συνεργασία μπορεί η περιοχή να θωρακιστεί απέναντι στις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών και τις πιθανές διακοπές εφοδιασμού.

Διασυνδεσιμότητα και «πράσινη» μετάβαση



Κεντρικό σημείο των συζητήσεων αποτέλεσε η ενίσχυση των υποδομών. Οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν να επιταχύνουν τις προσπάθειες για:

Ενοποίηση αγορών: Την πληρέστερη ενσωμάτωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Άρση εμποδίων: Την απομάκρυνση των τελευταίων εμποδίων στις διασυνοριακές διασυνδέσεις.

Ευελιξία συστήματος: Την αναβάθμιση των δικτύων ώστε να μπορούν να απορροφούν περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η στρατηγική αυτή δεν αποσκοπεί μόνο στην ασφάλεια, αλλά και στη διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, καθώς τα διασυνδεδεμένα δίκτυα επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης.

Απάντηση στην αστάθεια της Μέσης Ανατολής



Το κοινό ανακοινωθέν κάνει ειδική μνεία στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις τιμές της ενέργειας. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η περιφερειακή ανθεκτικότητα είναι το μοναδικό «αντίδοτο» στην αστάθεια. Η στενή συνεργασία των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) των τεσσάρων κρατών θεωρείται πλέον επιβεβλημένη για την άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Νοτιοανατολική Ευρώπη: Πυλώνας σταθερότητας



Κλείνοντας τη συνάντηση, οι Υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη φιλοδοξία τους η Νοτιοανατολική Ευρώπη να αναδειχθεί σε πρότυπο ενεργειακής συνδεσιμότητας για ολόκληρη την ήπειρο. Με την Αθήνα να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, η «συμμαχία των 4» στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και στρατηγικού σχεδιασμού, ευθυγραμμισμένο με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης.