Ενεργοποιείται ο Πρωτόπαπας στα κομματικά του ΠΑΣΟΚ

Μια παρουσία ενός στελέχους με σημαντική κομματική διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ ξεχώρισε στην τελευταία ευρεία σύσκεψη για το λεκανοπέδιο Αττικής στην Χαριλάου Τρικούπη.

Ο λόγος για τον Χρήστο Πρωτόπαπα, ο οποίος τα τελευταία δυόμιση χρόνια έχει βρει στέγη στο δημαρχείο της πλατείας Κοτζιά ως άμισθος σύμβουλος και στενός συνεργάτης του Χάρη Δούκα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή.

Ο Πρωτόπαπας, παρά τις κόντρες και τη (αμοιβαία) εσωκομματική αντιπαλότητα με τον Ανδρουλάκη, έχει υψηλό κομματικό πατριωτισμό και αυτός φέρεται να είναι και ένας από τους λόγους που δήλωσε διαθεσιμότητα να συμβάλλει με την εμπειρία και τις διασυνδέσεις του στην προσπάθεια για ανάταξη δυνάμεων και ποσοστών στην Αττική.

Με τον Δούκα δεν τα έχει «σπάσει».

Παραμένει δίπλα του, αλλά στην πασοκική Ιερουσαλήμ λέγεται ότι έχει διαχωρίσει τη θέση του από όσα πρότεινε τελευταία ο δήμαρχος για διάλογο και σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είχε και συνάντηση με τον Ανδρουλάκη για να καταθέσει τις προτάσεις του για τον σχεδιασμό που αφορά το λεκανοπέδιο.

Το πως θα αξιοποιηθεί είναι ακόμη υπό σκέψη. Δεν φαίνεται να προκύπτει ότι θα αναλάβει επιτελικό ρόλο, όπως είχε ακουστεί.

Είτε θα πάρει μέρος σε μια συντονιστική επιτροπή είτε θα χρεωθεί ως υπεύθυνος έναν εκλογικό τομέα της Αττικής. Αλλά φαίνεται ότι ο «μπαμπούλας» Τσίπρας τον φέρνει πιο κοντά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.