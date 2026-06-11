«Ένεση» 115,85 εκατομμυρίων ευρώ στα πανεπιστήμια για υποδομές - Δείτε τα ποσά ανά ίδρυμα

Με χρηματοδότηση ύψους 115,85 εκατομμυρίων ευρώ, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενισχύει τις υποδομές των πανεπιστημίων της χώρας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΑΙΘΑ 2026-2030 και αφορά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων μικρής κλίμακας για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, περιβαλλόντων χώρων και εξοπλισμού, καθώς και την εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών μελετών και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, για την υλοποίηση των έργων σε όλα τα ιδρύματα της χώρας.

Πηγή: Eurokinissi

Έμφαση στα περιφερειακά πανεπιστήμια

Στόχος της δράσης, όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, είναι η υποστήριξη και ενίσχυση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία τους και η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, καθώς και το σύνολο των εργαζομένων τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Περιφερειακά Πανεπιστήμια, τα οποία αναμένεται να απορροφήσουν σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων, ενισχύοντας τις υποδομές τους και συμβάλλοντας στην ισόρροπη ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Εκτιμάται ότι, περίπου, 70 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν στα περιφερειακά ΑΕΙ, ενδυναμώνοντας τον ρόλο τους ως πυλώνων γνώσης, έρευνας και τοπικής ανάπτυξης.

Τα ποσά ανά πανεπιστήμιο

Ακολουθούν αναλυτικά τα ποσά που θα κατευθυνθούν σε κάθε Πανεπιστήμιο.

ΑΣΠΑΙΤΕ 50.000,00 €

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 800.000,00 €

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7.700.000,00 €

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4.000.000,00 €

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 8.000.000,00 €

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 3.000.000,00 €

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23.000.000,00 €

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 7.000.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.000.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 6.000.000,00 €

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.800.000,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.800.000,00 €

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.800.000,00 €

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.000.000,00 €

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.000.000,00 €

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.800.000,00 €

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.000.000,00 €

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 6.000.000,00 €

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 10.000.000,00 €

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2.800.000,00 €

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3.800.000,00 €

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 900.000,00 €

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3.200.000,00 €

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.200.000,00 €

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.200.000,00 €

Σύνολο 115.850.000,00 €

Η ενίσχυση των πανεπιστημιακών υποδομών εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη συνεχή αναβάθμιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και εργασίας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Ζαχαράκη: «Επενδύουμε στην ποιότητα του δημόσιου Πανεπιστημίου»

«Με τη νέα χρηματοδότηση των 115,85 εκατομμυρίων ευρώ στα ΑΕΙ, επενδύουμε στην ασφαλή διατήρηση και λειτουργία των υποδομών ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό έμπρακτα την βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων. Πάνω απ’ όλα όμως, επενδύουμε στην ποιότητα του δημόσιου Πανεπιστημίου, ως χώρου γνώσης, κοινωνικής κινητικότητας, εθνικής προόδου και περιφερειακής ανάπτυξης», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Ιδιαίτερα σήμερα, επιλέγουμε να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τα περιφερειακά μας Ιδρύματα, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. Θέλουμε κάθε νέος άνθρωπος, όπου κι αν σπουδάζει, να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, ασφαλείς και ποιοτικές πανεπιστημιακές υποδομές. Η Ελλάδα του 2026 χρειάζεται πανεπιστήμια που εξελίσσονται, διεκδικούν, καινοτομούν και πρωταγωνιστούν διεθνώς. Αυτή είναι η δική μας επιλογή», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη.