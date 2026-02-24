Ενημέρωση στο Κογκρέσο από τον Μάρκο Ρούμπιο με επίκεντρο Ουκρανία, Ιράν και Κίνα

Στις 22:00 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο θα ενημερώσει το Κογκρέσο των ΗΠΑ, σε μια χρονική συγκυρία αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων για την Ουάσιγκτον, με ανοιχτά μέτωπα στην Ουκρανία, το Ιράν και την Κίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενημέρωση αναμένεται να επικεντρωθεί στη στρατηγική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, με το ζήτημα της συνέχισης της στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς το Κίεβο να παραμένει στο επίκεντρο των πολιτικών αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο εκτιμάται ότι θα υπογραμμίσει τη σημασία της αμερικανικής εμπλοκής, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο Ιράν, με τον γερουσιαστή να αναφέρεται στις περιφερειακές κινήσεις της Τεχεράνης και στον ρόλο της στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον αναμένεται να αξιολογήσει εκ νέου τις επιλογές της απέναντι στο Ιράν, τόσο σε επίπεδο αποτροπής όσο και διπλωματικής πίεσης.

Παράλληλα, στην ατζέντα της ενημέρωσης θα βρεθούν και οι σχέσεις με την Κίνα, με έμφαση στον στρατηγικό ανταγωνισμό μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Ο Ρούμπιο αναμένεται να αναδείξει τις ανησυχίες των ΗΠΑ για ζητήματα ασφάλειας, τεχνολογίας και γεωπολιτικής επιρροής, τονίζοντας την ανάγκη συντονισμένης στάσης με τους συμμάχους. Η ενημέρωση στο Κογκρέσο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει προάγγελο εξελίξεων, καθώς οι αποφάσεις που θα ακολουθήσουν ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά τη διεθνή πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών το επόμενο διάστημα.