Ενισχύει το ελληνικό στοιχείο η Άρσεναλ: Μετά τον Τζόλη θέλει και τον Μαυροπάνο

Μετά το γερό «μπάσιμο» της Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλη, θέλει να επαναφέρει στο Λονδίνο έναν παλιό της γνώριμο, τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο.

Για τον Έλληνα στόπερ η χρονιά πήγε εξαιρετικά, αλλά για την ομάδα της

Γουέστ Χαμ όχι, καθώς μετά από αρκετά χρόνια υποβιβάστηκε από την Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» γνωρίζουν καλά τον Μαυροπάνο, καθώς ο Έλληνας στόπερ είχε μετακομίσει στο Βόρειο Λονδίνο το 2018, πραγματοποιώντας επτά συμμετοχές στην Premier League με τη φανέλα της Άρσεναλ πριν συνεχίσει την καριέρα του σε Στουτγκάρδη και Γουέστ Χαμ.

🚨 Konstantinos Mavropanos (28) is attracting interest from multiple Premier League sides & clubs across Europe. Arsenal are admirers & have an interest in their former player, but are currently well-stocked with right-footed centre-backs in their squad. 🕵️‍♂️🇬🇷 [@SkySportsNews] pic.twitter.com/3uRe9ETiun — afcstuff (@afcstuff) July 10, 2026

Σύμφωνα λοιπόν με το «Sky Sports», ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων τόσο από την Premier League όσο και από την υπόλοιπη Ευρώπη, με την Άρσεναλ να είναι μία από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του.