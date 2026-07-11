Ενισχύει το ελληνικό στοιχείο η Άρσεναλ: Μετά τον Τζόλη θέλει και τον Μαυροπάνο
Μετά τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος προβάρει τη φανέλα της Άρσεναλ, η πρωταθλήτρια της Premier League εξετάζει και την περίπτωση του Μαυροπάνου.
Μετά το γερό «μπάσιμο» της Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλη, θέλει να επαναφέρει στο Λονδίνο έναν παλιό της γνώριμο, τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο.
Για τον Έλληνα στόπερ η χρονιά πήγε εξαιρετικά, αλλά για την ομάδα της
Γουέστ Χαμ όχι, καθώς μετά από αρκετά χρόνια υποβιβάστηκε από την Premier League.
Οι «κανονιέρηδες» γνωρίζουν καλά τον Μαυροπάνο, καθώς ο Έλληνας στόπερ είχε μετακομίσει στο Βόρειο Λονδίνο το 2018, πραγματοποιώντας επτά συμμετοχές στην Premier League με τη φανέλα της Άρσεναλ πριν συνεχίσει την καριέρα του σε Στουτγκάρδη και Γουέστ Χαμ.
Σύμφωνα λοιπόν με το «Sky Sports», ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων τόσο από την Premier League όσο και από την υπόλοιπη Ευρώπη, με την Άρσεναλ να είναι μία από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του.