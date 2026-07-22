Ενισχύονται οι φήμες για μεταβλητό διάφραγμα στις κάμερες του iPhone 18 Pro

Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζεται να φέρει για πρώτη φορά σε iPhone κύρια κάμερα με μεταβλητό διάφραγμα, με νέα στοιχεία να ενισχύουν τις φήμες ότι τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα κάνουν ντεμπούτο με οπτικά μέρη επιπέδου DSLR τον Σεπτέμβριο του 2026.



Νέα «απόδειξη» για μεταβλητό διάφραγμα

Σύμφωνα με αναφορές από την ασιατική αλυσίδα εφοδιασμού, το σύστημα κάμερας με μεταβλητό διάφραγμα για τα iPhone 18 Pro έχει πλέον περάσει στη φάση παραγωγής, με προμηθευτές όπως η Sunny Optical και η Largan Precision να έχουν αναλάβει την κατασκευή των σχετικών modules. Φρέσκες διαρροές από τον λογαριασμό Digital Chat Station στο Weibo κάνουν λόγο για κύριο αισθητήρα Fusion στα 48MP, ο οποίος θα συνοδεύεται από μηχανισμό μεταβλητού διαφράγματος φακού, επιτρέποντας στο σύστημα να προσαρμόζει δυναμικά το πόσο φως περνά στον αισθητήρα ανάλογα με το σκηνικό. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα είναι η πρώτη φορά που η Apple ενσωματώνει μεταβλητό διάφραγμα σε iPhone, φέρνοντας μια τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα βλέπαμε κυρίως σε επαγγελματικές DSLR και σε λίγα επιλεγμένα μοντέλα-ναυαρχίδες με λειτουργικό Android.



Τι σημαίνει μεταβλητό διάφραγμα στην πράξη

Σε αντίθεση με τα τρέχοντα μοντέλα Pro, όπου η ευρεία κάμερα «κλειδώνει» σε σταθερό διάφραγμα και αφήνει το λογισμικό να κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς, το μεταβλητό διάφραγμα επιτρέπει στο hardware να ανοίγει ή να κλείνει μηχανικά το φακό. Σε χαμηλό φωτισμό, το διάφραγμα μπορεί να ανοίξει περισσότερο ώστε να περάσει περισσότερη φωτεινότητα στον αισθητήρα, μειώνοντας θόρυβο και ανάγκη για επεξεργασία εικόνας, ενώ σε πολύ φωτεινά σκηνικά μπορεί να κλείσει για να αποφύγει την υπερέκθεση. Παράλληλα, ο χρήστης ή το ίδιο το σύστημα θα έχει μεγαλύτερο έλεγχο στο βάθος πεδίου.

Τετραπλό πλάνο αναβάθμισης κάμερας

Το μεταβλητό διάφραγμα είναι μόνο μία από τις τέσσερις μεγάλες κάμερα αναβαθμίσεις που, σύμφωνα με διαρροές, η Apple σχεδιάζει να ξεκινήσει από τα iPhone 18 Pro και να επεκτείνει σε επόμενες γενιές. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «υπερμεγέθη» κύριο αισθητήρα, ενισχυμένη οπτική σταθεροποίηση στον υπερευρυγώνιο φακό και τηλεφακό με υψηλή ανάλυση, πιθανώς μέχρι και 200MP, στο πλαίσιο ενός πολυετούς σχεδίου για πιο επιθετική φωτογραφική αναβάθμιση.



Πότε αναμένεται η κυκλοφορία

Όλες οι μέχρι τώρα αναφορές συγκλίνουν στο ότι τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο του 2026, ακολουθώντας το κλασικό φθινοπωρινό χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων της Apple. Η είσοδος της κάμερας με μεταβλητό διάφραγμα στη φάση παραγωγής δείχνει ότι η εταιρεία έχει ήδη «κλειδώσει» βασικά στοιχεία της κάμερας και πλέον κλιμακώνει την παραγωγή, ώστε να καλύψει τη ζήτηση της premium σειράς της.