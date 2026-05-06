Ένοχη η ιδιοκτήτρια του παράνομου γηροκομείο στους Αμπελόκηπους - Καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλακή

Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως καταδικάστηκε η 72χρονη με το παράτυπο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους.

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ενοχή για απόπειρα εκβίασης για ποσό 150 ευρώ, για έκθεση και για απείθεια μετά την καταγγελία κόρης ασθενούς ότι της ζήτησε 2000 ευρώ για να κρατήσει σε διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως γηροκομείο στους Αμπελόκηπους την κατάκοιτη μητέρα της.

Στην απολογία της η 72χρονη υποστήριξε πως ενοικιάζει το συγκεκριμένο διαμέρισμα 1,5 χρόνο. «Μόνο η μια κυρία ήταν κατάκοιτη από αυτές που φιλοξενούσα», είπε και συνέχισε: «Εκείνο το πρωί ήρθε η κόρη της κυρίας στο σπίτι και της άρεσε. Το απόγευμα ήρθε η μαμά της ασυνόδευτη από το νοσοκομείο. Την έβαλα στο κρεβάτι και μου ζήτησε τσιγάρο. Η κυρία αυτή έχει επιληψία, ήταν αλκοολική, είχε ζάχαρο και εθισμό στο τσιγάρο. Έγραφαν τα χαρτιά της τα συνοδευτικά ότι είχε ζητήσει μόνη της να φύγει από το νοσοκομείο».

Πρόεδρος: Γιατί δεν θέλατε να την κρατήσετε στο χώρο σας;

Κατηγορούμενη: Όλη τη νύχτα φώναζε είχε βαριά προβλήματα, δεν διορθώνοταν αυτά. Είχε πληγές, έτρεχαν αίματα.....Την άλλη μέρα κατάλαβε ότι πρέπει να πάει και η ίδια στο νοσοκομείο. Εγώ παρακάλαγα τη κόρη της να την πάρει. Εγώ της βρήκα ασθενοφόρο.

Εισαγγελέας: Από την καταγγέλλουσα πόσα χρήματα είχατε πάρει;

Κατηγορούμενη: 300 ευρώ. Όταν διάβασα στα χαρτιά της τι προβλήματα είχε αυτή η γυναίκα έγινα θηρίο. Αν αυτή είχε να δώσει 2.000 σε εμένα θα έρχονταν κύριε Eισαγγελέα; Ήταν μια φτωχή γυναίκα δε θα της ζήταγα ποτέ τόσα λεφτά. Μου έλεγε δώσε μου τα 300 ευρώ για να πάρω τη μάνα μου. Εγώ της πλήρωσα και το ασθενοφόρο 75 ευρώ. Της είπα ότι θα της κρατήσω 150 για το ασθενοφόρο και τις ζημιές που έκανε η μητέρα της, μου είχε καταστρέψει τα μαξιλάρια. Εγώ τόσο αξιολόγησα τη δουλειά μου.

Νωρίτερα στο δικαστήριο είχε καταθέσει η καταγγέλλουσα.

«Έχω την μητέρα μου με προβλήματα υγείας 72 ετών. Την Μεγάλη Πέμπτη η μητέρα μου πήρε αιφνιδιατικά εξιτήριο από το νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς". Έπρεπε να βρω μια δομή και Μεγάλη Εβδομάδα ήταν δύσκολο. Έψαχνα γηροκόμο για το σπίτι αλλά δεν βρήκα. Βρήκα αυτή την αγγελία της κατηγορούμενης στην εφημερίδα», είπε η μάρτυρας και συνέχισε:« Έψαχνα μια προσωρινή λύση για τη μητέρα μου. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Τηλεφώνησα και ρώτησα αν μπορούσα να επισκεφθώ το συγκεκριμένο χώρο Δέχθηκε και πήγα».

Πρόεδρος: Πως ήταν ο χώρος που είδατε;

Μάρτυρας: Ήταν ένα αρκετά μεγάλο διαμέρισμα με ευρύχωρο σαλόνι και κάποια δωμάτια ξεχωριστά. Είδα να φιλοξενούνται άνθρωποι στα δωμάτια.

Πρόεδρος: Πως σας φάνηκε ο χώρος;

Μάρτυρας: Δεν μου φάνηκε ύποπτος. Αν έβλεπα κάτι ύποπτο, αν έβλεπα κάτι δεν θα άφηνα τη μητέρα μου. Συμφωνήσαμε τα χρήματα και άφησα προκαταβολή. Την ίδια ημέρα πήγε η μητέρα μου εκεί. Το άλλο πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου. Ήταν η κατηγορούμενη και σε έξαλλη κατάσταση αξίωνε χρήματα για να μη πετάξει τη μητέρα μου. Έλεγε ότι την κορόιδεψα γιατί ήταν ένα δύσκολο περιστατικό. Ήθελε από 1500 έως 2000 ευρώ αλλιώς έλεγε ότι θα την πετάξει στον κάδο απορριμάτων. Της έλεγα να μου δώσει λίγο χρόνο να την πάρω από εκέι, να βρω ένα ασθενοφόρο. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Πήγα στο διαμέρισμα αλλα δεν μου ανοίξε. Πήρα την αστυνομία δεν άνοιγε όμως ούτε στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί με πήγαν στο Τμήμα να καταθέσω. Η κατηγορούμενη συνέχισε με μηνύματα να με απειλεί και να με βρίζει. Τελικά βρήκα ένα ασθενοφόρο μπόρεσα να πάρω τη μητέρα μου.

Αντίθετα μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν πως η κατηγορούμενη παρείχε άψογες υπηρεσίας φροντίδας στους γονείς τους.