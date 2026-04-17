Ενοχή του αστυνομικού της Βουλής προτείνει η εισαγγελέας - Κατηγορείται ότι βίαζε τα παιδιά του

Την καταδίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής που κατηγορείται για σωρεία βαρύτατων κακουργηματικών αδικημάτων σε βάρος των ίδιων του των παιδιών, εισηγείται προς το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η εισαγγελέας της έδρας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σε βάρος του αστυνομικού, ο οποίος παραμένει προσωρινά κρατούμενος έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, καθώς και αδικήματα που αφορούν οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

Κατά πληροφορίες, η καταδικαστική πρόταση αφορά όλα τα αδικήματα πλην της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου και της οπλοκατοχής.

Social

Αντίστοιχα, κατά τις ίδιες πηγές, η εισαγγελέας ζητά την καταδίκη και της μητέρας των παιδιών, η οποία κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, με την ίδια να υποστηρίζει ότι εξαναγκάστηκε στις πράξεις αυτές από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας των ανηλίκων θυμάτων της υπόθεσης.