Ενοχλημένη η Αλίκη Καραμανλή από αναρτήσεις για την προσωπική της ζωή - «Απολύτως ψευδής»

Με δημόσια παρέμβασή της, η Αλίκη Καραμανλή επέλεξε να απαντήσει σε δημοσιεύματα και τις φήμες που τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν την προσωπική της ζωή.



Μέσω Instagram Story, η 23χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες αναρτήσεις ή δημοσιεύματα, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, κάνοντας λόγο για ψευδές περιεχόμενο που συνοδεύεται από ανυπόστατες λεπτομέρειες και δηλώσεις.



Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, το τελευταίο διάστημα διαπίστωσε με έκπληξη τη διάδοση «ειδήσεων» που αφορούν την προσωπική της ζωή, οι οποίες, όπως υποστήριξε, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα, εξήγησε ότι αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια έπειτα από τα πολυάριθμα μηνύματα και τις ερωτήσεις που δέχθηκε από ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν τις συγκεκριμένες αναρτήσεις.



Παράλληλα, η Αλίκη Καραμανλή υπογράμμισε την ανάγκη μεγαλύτερης προσοχής στη διαχείριση και αναπαραγωγή πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι η αξιοπιστία κάθε είδησης θα πρέπει να ελέγχεται πριν αυτή αναπαραχθεί. Κλείνοντας την τοποθέτησή της, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί της για το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους.