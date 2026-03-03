Ένοχος για ανθρωποκτονίες από αμέλεια ο πατέρας εφήβου που είχε διαπράξει ένοπλη επίθεση σε σχολείο

O πατέρας ενός Αμερικανού εφήβου, που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους μέσα στο σχολείο του, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονίες από αμέλεια, στην τελευταία κατά σειρά υπόθεση στην οποία γονείς καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για μια μαζική δολοφονία σε σχολικό περιβάλλον που έχει διαπράξει το παιδί τους στις ΗΠΑ.



Ο Κόλιν Γκρέι, ηλικίας 55 ετών, συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις, αφού ο γιος του Κολτ Γκρέι, ηλικίας 14 ετών εκείνη την εποχή, σκότωσε δύο καθηγητές και δύο μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2024 στο σχολικό συγκρότημα όπου φοιτούσε στο Γουίντερ, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Ατλάντα, πρωτεύουσας της πολιτείας Τζόρτζια (νοτιοανατολικά).



Ο 55χρονος δεν επέδειξε κανένα συναίσθημα κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, έπειτα από μία δίκη που διήρκησε δύο εβδομάδες. Η ποινή του θα οριστεί σε μια μετέπειτα ακροαματική διαδικασία.



Οι αρχές κατηγόρησαν τον πατέρα ότι αγνόησε σειρά ανησυχητικών ενδείξεων αναφορικά με τον γιο του και κυρίως ότι του προσέφερε τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς το τουφέκι με το οποίο ο έφηβος διέπραξε το έγκλημα.



Και αυτό, ακόμα και όταν τον Μάιο του 2023 δύο αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία της οικογένειας έπειτα από προειδοποίηση του FBI, που είχε διαπιστώσει την αποστολή από τη διαδικτυακή διεύθυνση της οικίας απειλητικών μηνυμάτων για μια επίθεση σε ένα σχολείο.



Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου διαβεβαίωσαν, από την πλευρά τους, ότι ο Κόλιν Γκρέι αγνοούσε τις προθέσεις του γιου του, που είναι σήμερα 16 ετών και αναμένεται να δικαστεί ως ενήλικας, παρά το νεαρό της ηλικίας του.



Αν και οι μαζικές επιθέσεις μέσα σε σχολεία ή πανεπιστήμια αποτελούν μία επαναλαμβανόμενη τραγωδία στις ΗΠΑ, λόγω κυρίως της ευκολίας πρόσβασης στα όπλα, η απόδοση ευθυνών σε γονείς ανήλικων δραστών τέτοιων εγκλημάτων συνιστά μία πρόσφατη και ακόμη σπάνια εξέλιξη.



Τον Απρίλιο του 2024, οι γονείς ενός εφήβου που είχε καταδικαστεί επειδή σκότωσε το 2021 τέσσερις μαθητές στο σχολείο του στο Μίσιγκαν (βόρεια) με ένα όπλο που του είχαν δώσει, καταδικάστηκαν σε ποινή κάθειρξης 10 έως 15 έτη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κάτι το πρωτοφανές στις ΗΠΑ.