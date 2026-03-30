Την ενοχή του Κωνσταντίνου Φλώρου για την επίθεση στον Βασίλη Γραμμένο ζήτησε ο εισαγγελέας

Την καταδίκη του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου για τη βιαιοπραγία του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας. «Ο κατηγορούμενος βιαιοπράγησε μαινόμενος, έκανε κεφαλοκλείδωμα.

Τον έπιασε από τη μύτη και τον έριξε κάτω τον βουλευτή. Έχουμε βιαιοπραγία; Βεβαίως και έχουμε

Ήταν στην άσκηση των καθηκόντων; Βεβαίως και ήταν. Επειδή είχαν βγει λίγο έξω από την αίθουσα τι σημαίνει; Δηλαδή αν είχαν πάει στην τουαλέτα;», ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός ζητώντας από τους δικαστές να κηρύξουν ένοχο τον πρώην βουλευτή των «Σπαρτιατών», για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Γραμμένου, έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, στις 24 Απριλίου 2024.

«Αντέδρασα λάθος»

Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του μίλησε για «ατυχή στιγμή» και «λανθασμένη αντίδραση εκ μέρους του», επειδή, όπως είπε, δέχθηκε χυδαία υβριστική επίθεση κατά της μητέρας του από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Ενήργησα με απερισκεψία, ορμώμενος από τα όσα άκουσα για τη μητέρα μου, ήταν λάθος η αντίδραση μου, δεν περίμενα να ζήσω τέτοιες στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο όταν δέχθηκα απρόκλητη επίθεση για τη μητέρα μου».

«Κρίνουμε μια υπόθεση με προσωπικό χαρακτήρα επειδή έγινε στη Βουλή. Λάθος, λάθος και η αντίδρασή μου. Γνωρίζω ότι αν από κάπου πρέπει να ζητήσω συγνώμη είναι από τη μητέρα μου, αν τότε δεν την υπερασπιζόμουν, μετά τις συγγνώμες που ζήτησα από τον ελληνικό λαό που με ψήφισε. Στον κ, Γραμμένο δεν μπορώ να ζητήσω συγνώμη γιατί έχω περιοριστικά μέτρα», είπε μεταξύ άλλων απολογούμενος ο Κωνσταντίνος Φλώρος.

Αναφορικά με το περιστατικό του ξυλοδαρμού, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν έριξε γροθιά στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, περιγράφοντας από την πλευρά του, ότι «έπιασε από το γιακά τον Βασίλη Γραμμένο, του έβαλε τρικλοποδιά και αυτός έπεσε κάτω».

«Αν ο κ. Γραμμένος σήμερα πάει στη μητέρα του να πει «ενήργησα λάθος», θα τελείωνε εκεί. Δεν έχω μίσος ή έχθρα προς κανέναν βουλευτή της Ελληνικής Λύσης», είπε ο κατηγορούμενος.