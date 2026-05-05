Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Σταμάτη Πουλή - Η ποινή που του επιβλήθηκε

Ένοχος για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά του Σταμάτη Πουλή, πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, κρίθηκε από το Εφετείο ο Παύλος Πολάκης.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή 5 μηνών φυλάκισης με αναστολή.

Σε ανάρτησή του, ο Σταμάτης Πουλής αναφέρει ότι ο πρώην υπουργός Υγείας κρίθηκε ένοχος ομόφωνα και τελεσίδικα για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του, με ποινή 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή.

«Πλέον υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Πολάκη όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ», δηλώνει ο Σταμάτης Πουλής.

Ο @pavpol2222 κηρύχθηκε ομόφωνα και τελεσίδικα ΕΝΟΧΟΣ για το αδίκημα της συκοφαντικής δύσφήμισης εναντίον μου!

Ποινή 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Πλέον υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Πολάκη όσο και τον @syriza_gr pic.twitter.com/9UMMIMkvHi — Σταμάτης Πουλής (@stamatispoulis) May 5, 2026

Γεωργιάδης: Δεν πέρασε ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη

Το ζήτημα ότι η καταδίκη Πολάκη εγείρει μείζον πολιτικό θέμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει σε ανάρτησή του και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στον Παύλο Πολάκη, υπογραμμίζει: «Σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το Δικαστήριο πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε».

«Άλλωστε όλες του οι σχετικές καταγγελίες έχουν αμετάκλητα απορριφθεί από την Δικαιοσύνη και σε καμμία δεν μπορεί να επανέλθει. Την έλλειψη υποκειμενικού δόλου αναγνώρισε σε κάποια το Δικαστήριο, με το αιτιολογικό ότι όταν τα έλεγε, πίστευε ότι ήταν αλήθεια, λόγω των προκαταρκτικών εξετάσεων. Δεν αναγνώρισε δηλαδή δόλο. Τίποτε άλλο.

Η επίδικη ανάρτηση με την οποία εκβίαζε απροκάλυπτα και δημόσια έναν απλό πολίτη με την απειλή ότι θα τον βάλει φυλακή, συμπυκνώνει όχι μόνο την ουσία της καταδίκης του, αλλά επιπλέον αναδεικνύει το ποιόν του και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια».

«Ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε και εμείς οφείλουμε να καταδικάσουμε πολιτικά και στην κάλπη αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ», καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πολάκης: Το δικαστήριο δέχτηκε πως οι καταγγελίες μου ήταν αλήθεια

Από την πλευρά του πάντως, σε δική του ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης έδωσε την δική του εκδοχή αναφορικά με την απόφαση του Εφετείου, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο δέχτηκε πως οι καταγγελίες που είχε κάνει για το ΚΕΕΛΠΝΟ ήταν αλήθεια.

Όπως τονίζει ο πρώην υπουργός Υγείας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ:

«Το δικαστήριο, το Εφετειο μετα απο 5 δικασιμες, τελειωσε. ΑΘΩΟΣ, για τις κατηγοριες της συκοφαντικης δυσφημισης για ολα οσα κατηγγειλα για τη δραση της συμμοριας Πουλή -Θεοφιλατου κλπ για το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Το δικαστηριο ΔΕΧΤΗΚΕ πως οι καταγγελιες μου για τους διορισμους του Αδωνη,τη διαφημιστικη δαπανη,τις φακές των 12,5 ευρω , τη συντηρηση του κτιριου της Δομης Οροθετικων του ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ ,ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ!!!

Ομως δυστυχως το δικαστηριο με εκρινε ενοχο γιατι ειχα κατηγορησει τη συμμορια «πως βάζει πρωην δικαστικους για συνηγορους για να πεσει στα μαλακά». ΚΑΙ ΟΝΤΩΣ ΤΟ 2018-19 ειχαν για δικηγορο την πρωην δικαστικο την ΣΑΛΜΑ!!

Το δικαστηριο αυτο το θεωρησε συκοφαντια(;;;) και με καταδίκασαν ,για αυτο και ΜΟΝΟ για αυτό,σε 5 μήνες ,με αναστολη βεβαια! (απο 12 μηνες το πρωτοδικο που ειχε γινει ερημην μου. ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟ: Ο Εισαγγελεας ειχε προτεινει αθωωση για ολα τα σκελη ,αλλα προφανως νικησε η «αλληλεγγυη»των δικαστων...

Υγ .ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!! ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ!!!».