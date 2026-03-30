Ενοίκια: Από 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή

Στη Βουλή κατατίθεται αύριο, Τρίτη (31/3) τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ένα μέτρο που αρχικά επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η εφαρμογή του μέτρου μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου, καθώς δίνεται παράταση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η εξάμηνη αυτή παράταση κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες τεχνικές προσαρμογές και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος, αποφεύγοντας πιθανά προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας στις συναλλαγές και καλύτερου ελέγχου της αγοράς ακινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ