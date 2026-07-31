Ενοίκια: Πληρωμές μόνο μέσω τραπεζών από την 1η Οκτωβρίου - Οι κυρώσεις για συναλλαγές με μετρητά

Ανατροπές στα μισθωτήρια συμβόλαια έρχονται από την 1η Οκτωβρίου του 2026 καθώς η πληρωμή των ενοικίων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζών προκειμένου οι ενοικιαστές και οι εκμισθωτές να μη χάνουν ενισχύσεις και φόρο-εκπτώσεις.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση παράτασης της εφαρμογής του μέτρου επισημαίνοντας ότι θα συμβάλλει στην αποκάλυψη των πραγματικών εισοδημάτων από τα μισθώματα καθώς μέσω της διασταύρωσης των τραπεζικών συναλλαγών με τις φορολογικές δηλώσεις ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εντοπίζει αυτόματα περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Με το νέο καθεστώς σε περίπτωση που οι υφιστάμενες μισθώσεις δεν πληρούν τον όρο της καταβολής του μισθώματος με ηλεκτρονικό χρήμα θα πρέπει να τροποποιηθεί το συμβόλαιο και η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ενώ η ίδια διαδικασία θα ισχύσει και για ανανεώσεις η υπογραφή νέων συμβολαίων

Ειδικότερα οι ενοικιαστές και οι εκμισθωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

η κατάθεση των μισθωμάτων θα πρέπει να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα είναι στο όνομα του εκμισθωτή, και όχι πλέον οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. πληρεξουσίου του, συγγενούς του, δικηγόρου του, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων κλπ.) ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της τραπεζικής καταβολής των ενοικίων προς τον εκμισθωτή.

Ο εκμισθωτής θα πρέπει να γνωστοποιήσει τον αριθμό του λογαριασμού αυτού διαδικτυακά στην ΑΑΔΕ, μέσω διαδικασίας που θα οριστεί σύντομα από αυτήν.

-Αν η κατάθεση των μισθωμάτων γίνεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το όνομα του εκμισθωτή είναι σκόπιμο να είναι πρώτο μεταξύ των ονομάτων των συνδικαιούχων του λογαριασμού, για να είναι ευκολότερη η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συνεκμισθωτών, καθένας τους θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο μισθωτήριο συμφωνητικό ή τη δήλωση της ΑΑΔΕ τον δικό του λογαριασμό, με το όνομά του ως πρώτο δικαιούχο, όπου θα κατατίθεται το ποσό που του αντιστοιχεί.

Οι εκμισθωτές θα πρέπει να ζητούν από τους ενοικιαστές τους την καταβολή και των 12 μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου, ώστε να προκύπτει ότι όλα τα μηνιαία μισθώματα καταβλήθηκαν τραπεζικά καθώς η ΑΑΔΕ θα προχωρεί σε διασταυρώσεις τραπεζικών κινήσεων για να διαπιστώνει αν όλα τα μηνιαία ενοίκια έχουν καταβληθεί μέσω τράπεζας και απευθείας από τον ενοικιαστή στον εκμισθωτή

Οι κυρώσεις για συναλλαγές με μετρητά

Αν οι πληρωμές ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου γίνονται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζών επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

οι μισθωτές ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια αποκλείονται από κάθε κρατική ενίσχυση ή επίδομα η βοήθημα που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη μίσθωση, όπως είναι το στεγαστικό επίδομα ή η επιστροφή ενός ενοικίου το χρόνο

οι εκμισθωτές δεν δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα ως δαπάνη επισκευής και συντήρησης του ακινήτου η οποία υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, πράγμα που σημαίνει ότι ο φόρος δεν επιβάλλεται στο 100% του εισοδήματος αλλά στο 95%.

σε όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η εφορία δεν θα αναγνωρίζει ως εκπιπτόμενη από το εισόδημα τη δαπάνη για το ενοίκιο.

Σημειώνεται ότι από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι 7 στους 10 φορολογούμενους δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια έως 5.000 ευρώ ενώ το 16% δηλώνει από 5.001 έως 10.000 ευρώ, δηλαδή το 87% δηλώνει κάτω από 10.000 ευρώ. Ενοίκια πάνω από 10.000 ευρώ και έως 20.000 ευρώ δηλώνουν περίπου 160.000 φορολογούμενοι, δηλαδή λιγότεροι από 1 στους 10.