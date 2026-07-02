Ενοικίαση αυτοκινήτου: Όλα όσα πρέπει να προσέξεις για να μην την πληρώσεις ακριβά

Φεύγεις για διακοπές; Μάθε πώς να νοικιάσεις αυτοκίνητο έξυπνα, αποφεύγοντας τις έξτρα χρεώσεις και τις παγίδες των ψιλών γραμμάτων.

Το καλοκαίρι είναι εδώ, τα εισιτήρια έχουν κλειστεί και το μόνο που μένει για να ξεκινήσει το road trip των ονείρων σου σε κάποιο νησί ή στην επαρχία είναι το τιμόνι στο χέρι σου. Η ενοικίαση αυτοκινήτου σου δίνει την απόλυτη ελευθερία, όμως, αν δεν προσέξεις τους όρους του συμβολαίου, η επιστροφή του οχήματος μπορεί να σου αφήσει μια πολύ «αλμυρή» γεύση.

Για να μην βρεθείς προ εκπλήξεων την ώρα που παραλαμβάνεις τα κλειδιά, συγκεντρώσαμε και απλοποιήσαμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τους γενικούς όρους ενοικίασης (με βάση τα ισχύοντα της Autohellas Hertz), μετατρέποντας τις δυσνόητες νομικές ορολογίες σε απλά, καθημερινά ελληνικά.

Ηλικία και δίπλωμα: Είσαι έτοιμος για το τιμόνι;

Ηλικιακά όρια: Δεν μπορούν όλοι να οδηγήσουν όλα τα αυτοκίνητα. Για τις μικρές και οικονομικές κατηγορίες (A, B, Z, J, V2) πρέπει να είσαι τουλάχιστον 21 ετών. Για τα μεγαλύτερα ή πιο απαιτητικά αυτοκίνητα, το όριο ανεβαίνει στα 25 έτη.

Το «καπέλο» των νέων οδηγών: Αν είσαι 19-20 ετών ή 21-24 και θέλεις μεγαλύτερο αυτοκίνητο, μπορείς να το νοικιάσεις, αλλά θα υπάρχει μια έξτρα ημερήσια χρέωση (από 10€ έως 15€ + ΦΠΑ), εφόσον έχεις το δίπλωμα στην τσέπη σου για τουλάχιστον 12 μήνες.

Το δίπλωμα: Πρέπει να το έχεις τουλάχιστον ένα χρόνο. Αν είσαι από χώρα εκτός Ε.Ε., θα χρειαστείς οπωσδήποτε Διεθνή Άδεια Οδήγησης.

Πληρωμή, Εγγυήσεις και... το «μπλοκάρισμα» της κάρτας. Όταν φτάσεις στο γραφείο ενοικίασης, θα σου ζητηθεί μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Προσοχή: Η εταιρεία θα δεσμεύσει (θα «παγώσει») ένα ποσό ως εγγύηση. Αυτό το ποσό ισούται με την «απαλλαγή ευθύνης» (το ποσό δηλαδή που πληρώνεις εσύ αν γίνει ζημιά). Αν επιλέξεις την πλήρη ασφάλεια (Super Cover), η εγγύηση διαμορφώνεται (στα 100€ με 500€).

Τα χρήματα αυτά αποδεσμεύονται μόλις επιστρέψεις το όχημα σώο και αβλαβές, όμως η τράπεζά σου μπορεί να κάνει έως και 14 ημέρες για να τα εμφανίσει ξανά διαθέσιμα στον λογαριασμό σου.

Συμβουλή: Για μη προπληρωμένες κρατήσεις, μπορείς πλέον να πληρώσεις και μέσω IRIS στο POS του καταστήματος. Τι γίνεται με τα λάθη του συστήματος; Αν πετύχεις μια εξωπραγματικά χαμηλή τιμή λόγω glitch του site, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να σε ενημερώσει ώστε είτε να δεχτείς τη σωστή τιμή είτε να ακυρώσεις την κράτηση με πλήρη επιστροφή χρημάτων (χωρίς καμία ποινή ακύρωσης).

Ασφάλειες: Τι πληρώνεις και τι σε καλύπτει;

Εδώ κρύβεται η μεγαλύτερη σύγχυση. Η βασική ενοικίαση σε καλύπτει για φωτιά και αστική ευθύνη (ζημιές σε τρίτους).

Για το ίδιο το αυτοκίνητο ισχύουν τα εξής:

Μεικτή Ασφάλεια (CDW): Μειώνει την ευθύνη σου σε ένα συγκεκριμένο ποσό (απαλλαγή) που ξεκινά από 650€ και μπορεί να φτάσει τα 3.000€ ανάλογα το μοντέλο, με μια μικρή ημερήσια επιβάρυνση.

Επιπλέον Ασφάλιση (SCDW) & Super Cover (SUP): Αν θέλεις να έχεις το κεφάλι σου απόλυτα ήσυχο, πληρώνεις κάτι παραπάνω την ημέρα για να μειώσεις την απαλλαγή στο ελάχιστο ή και στο μηδέν (Super Cover). Το Super Cover περιλαμβάνει θραύση κρυστάλλων, λάστιχα και επέκταση οδικής βοήθειας.

Η μεγάλη εξαίρεση: Καμία ασφάλεια (ούτε η Super Cover) δεν σε καλύπτει αν κάνεις ζημιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου (πάτωμα) ή στους τροχούς/ζάντες λόγω κακής οδήγησης. Επίσης, αν παραβιάσεις τον Κ.Ο.Κ. (π.χ. κόκκινο, Stop, αλκοόλ), η ασφάλεια παύει να ισχύει.

Καύσιμα και Ηλεκτροκίνηση: Οι κανόνες του ντεπόζιτου

Συμβατικά αυτοκίνητα: Αν νοικιάσεις για 3 ημέρες και άνω, προπληρώνεις το καύσιμο που έχει μέσα το αυτοκίνητο. Όταν το επιστρέψεις, ζητάς πίσω την αξία της βενζίνης που περίσσεψε. Αν όμως το επιστρέψεις με λιγότερο καύσιμο από αυτό που παρέλαβες, θα χρεωθείς και την «Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Καυσίμων» (16€).

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα (EVs): Εδώ ισχύει ο κανόνας του 75%. Πρέπει να επιστρέψεις το όχημα με τη μπαταρία τουλ0άχιστον στο 75%, αλλιώς σε περιμένει χρέωση εξυπηρέτησης φόρτισης 16€. Επιπλέον, πρόσεχε σαν τα μάτια σου το καλώδιο φόρτισης: Αν χαθεί ή καταστραφεί, το πληρώνεις εξ ολοκλήρου, εκτός αν έχεις αγοράσει Super Cover.

Ταξίδι με πλοίο: Μην μπεις στο λιμάνι χωρίς έγκριση

Σχεδιάζεις island hopping; Η μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας και την αγορά της ειδικής «Κάλυψης Μεταφοράς με Πλοίο» (20€/ημέρα, με μέγιστη χρέωση τα 60€). Αν το βάλεις στο πλοίο έτσι απλά και γίνει οποιαδήποτε ζημιά στο γκαράζ ή κατά το ταξίδι, καμία ασφάλεια δεν σε καλύπτει και θα πληρώσεις τη ζημιά από την τσέπη σου.

Μικρές χρεώσεις που μαζεύονται

Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.: Τα πληρώνεις όλα εσύ, ενώ η εταιρεία σου χρεώνει επιπλέον 30€ (έξοδα φακέλου) για τη διαχείριση της παράβασης. Το ίδιο 30άρι ισχύει και σε περίπτωση ατυχήματος.

Καθαριότητα: Επίστρεψε το αυτοκίνητο σε αξιοπρεπή κατάσταση. Αν χρειαστεί ειδικός βιολογικός καθαρισμός (π.χ. από άμμους, λεκέδες, τρίχες κατοικίδιων), η χρέωση είναι 100€ (ή 50€ για ένα κάθισμα).

Εξοπλισμός: Παιδικά καθίσματα (7€/ημέρα), GPS (8€/ημέρα) και σχάρες οροφής (6€/ημέρα) χρεώνονται έξτρα και θέλουν προκράτηση.

Παράδοση εκτός ωραρίου: Αν παραλάβεις ή παραδώσεις το όχημα night-time (μετά τις ώρες λειτουργίας του σταθμού), υπάρχει καπέλο 50€.

Συμβουλές για να μην πληρώσεις ούτε ευρώ παραπάνω

• Όριο χιλιομέτρων: Τσέκαρε πάντα αν η κράτησή σου περιλαμβάνει ελεύθερα (απεριόριστα) χιλιόμετρα. Αν υπάρχει ημερήσιο όριο, κάθε έξτρα χιλιόμετρο που θα γράψει το κοντέρ στις εκδρομές σου θα το πληρώσεις ακριβά.

• Το ποσό της απαλλαγής: Συμφώνησε και ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή το ποσό της ευθύνης σου σε περίπτωση ατυχήματος. Μην το αφήσεις για τη στιγμή της παραλαβής.

• Η ώρα της επιστροφής: Η καθυστέρηση στην παράδοση μπορεί να σου κοστίσει μια ολόκληρη επιπλέον ημέρα ενοικίασης ή έξτρα ρήτρες. Να είσαι πάντα τυπικός στο ραντεβού σου.

• Φωτογράφισε το αυτοκίνητο κατά την παραλαβή: Πριν μπεις μέσα, βγάλε φωτογραφίες ή βίντεο με το κινητό σου κάθε υπάρχουσα γρατζουνιά, χτύπημα ή φθορά (μέσα και έξω) παρουσία του υπαλλήλου, ώστε να αποδείξεις ότι δεν τις έκανες εσύ.

• Προσοχή στα αεροδρόμια: Οι παραδόσεις στα αεροδρόμια έχουν ειδικό φόρο. Στην επαρχία είναι 6%, αλλά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας το καπέλο ανεβαίνει στο 13% επί του συνόλου. Αν μπορείς, προτίμησε σταθμό πόλης.

• Μην ξεμένεις από μπαταρία στα ηλεκτρικά: Αν ακινητοποιηθείς από ρεύμα, η οδική βοήθεια θα σε πάει στον κοντινότερο σταθμό φόρτισης, αλλά θα χρεωθείς 25€ στην κάρτα σου.

• Μηχανική βλάβη vs Ανθρώπινο λάθος: Η βασική οδική βοήθεια σε καλύπτει αν χαλάσει ο κινητήρας. Αν όμως κλειδώσεις τα κλειδιά μέσα, μείνεις από δικό σου καύσιμο ή πάθεις λάστιχο, θα χρεωθείς 60€ για την κλήση, εκτός αν έχεις αγοράσει την «Επέκταση Οδικής Βοήθειας» με 3€/ημέρα.