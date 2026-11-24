Ένοπλοι κράτησαν 25 ομήρους σε ένα σούπερ μάρκετ στην τουριστική πόλη Καρθαγένη της Κολομβίας την Τρίτη (24/11), με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια μεγάλη επιχείρηση ασφαλείας κατά την οποία αναπτύχθηκαν ελεύθεροι σκοπευτές και αποκλείστηκαν οι κοντινοί δρόμοι.

Οι δράστες φαίνεται να προσπάθησαν να ληστέψουν ένα θωρακισμένο όχημα προτού διαφύγουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνοντας ομήρους περίπου 30 άτομα, ανέφεραν οι αρχές.

Πέντε όμηροι έχουν έκτοτε απελευθερωθεί, όλες ηλικιωμένες γυναίκες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κολομβίας Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέλα.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε στην Καρθαγένη, ένα λιμάνι της Καραϊβικής γνωστό για τη γραφική αποικιακή παλιά πόλη της, τα παραθαλάσσια θέρετρα και τον τουρισμό με κρουαζιερόπλοια.

Οι αρχές ανέστειλαν για λίγο τις πτήσεις που έφταναν καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας ανταποκρίθηκαν, πριν αργότερα επαναφέρουν τις επιχειρήσεις.

Ο Ντε λα Εσπριέλα δήλωσε ότι ειδικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι αρχές της πόλης δήλωσαν ότι το ναυτικό και ο στρατός συμμετείχαν επίσης στην ανταπόκριση.

«Αυτό θα έχει καλή κατάληξη για τους ομήρους», είπε ο Ντε λα Εσπριέλα. «Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχει και τόσο καλή κατάληξη για τους εγκληματίες».

«Είμαστε εκεί και ασχολούμαστε με την κατάσταση», πρόσθεσε ο Ντε λα Εσπριέλα, αποκλείοντας την εμπλοκή ένοπλων ανταρτών ή παραστρατιωτικών ομάδων.

«Δεν πρόκειται για απαγωγή που πραγματοποίησε μια τρομοκρατική ομάδα – όχι, πρόκειται για εγκληματίες που αιφνιδιάστηκαν, δεν είχαν διέξοδο διαφυγής και στη συνέχεια απήγαγαν μια ομάδα ανθρώπων».

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα κολομβιανά μέσα ενημέρωσης και κοινοποιήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μασκοφόρους ενόπλους οπλισμένους με τουφέκια να στέκονται δίπλα σε ομήρους, οι οποίοι φαινόταν να γονατίζουν στο πάτωμα μέσα στο κατάστημα.

REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado

Ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνομίας κατέλαβαν θέσεις σε κοντινά κτίρια με θέα το σούπερ μάρκετ. Αρκετοί άλλοι αξιωματικοί κάθονταν κουλουριασμένοι, με τα όπλα τους προτεταμένα στην είσοδο του σούπερ μάρκετ Exito, καθώς η πολιορκία συνεχιζόταν μέχρι το απόγευμα.

Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν πίσω από αστυνομικούς κλοιούς για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της κρίσης. Πολίτες παρατάχθηκαν σε κοντινούς δρόμους και πεζοδρόμια, πολλοί από τους οποίους βιντεοσκόπησαν με κινητά τηλέφωνα καθώς η κυκλοφορία εκτρεπόταν γύρω από το εμπορικό κέντρο.

Υπάλληλοι σούπερ μάρκετ ήταν μεταξύ εκείνων που φέρονται να αιχμαλωτίστηκαν. «Ο γιος μου είναι εκεί», δήλωσε στο AFP ο Τζέικομπ Πέρεζ, πατέρας ενός από τους εργάτες. «Δεν έφυγε από τη δουλειά και δεν απαντάει στο τηλέφωνό του. Νομίζω ότι του το πήραν», είπε.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ένοπλοι απαιτούσαν σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια, δύο τεθωρακισμένα οχήματα και ασφαλή διέλευση στην πόλη Μπαρανκίγια, 130 χιλιόμετρα (80 μίλια) βορειοανατολικά στις ακτές της Καραϊβικής της Κολομβίας.

Το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτές τις αναφορές.

Η κρίση ομηρίας έρχεται εν μέσω μιας επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας σε περιοχές της Κολομβίας. Αργά τη Δευτέρα, οι αρχές κατηγόρησαν μια αντιφρονούσα φατρία των FARC για την επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο στην πόλη Βιγιαβισένσιο, η οποία τραυμάτισε 25 ανθρώπους και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Ο δεξιός Ντε λα Εσπριέλα έχει υποστηρίξει μια σκληρή εκστρατεία κατά των εγκληματικών ομάδων, αλλά η βία συνεχίζει να αυξάνεται σε πολλά μέρη της χώρας τους τελευταίους μήνες.